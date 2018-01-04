Belediyeler Yeşil Ofis Araştırmasıyla Dikkat Çekiyor
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Belediyeler Yeşil Ofis Araştırmasıyla Dikkat Çekiyor


Belediyeler Yeşil Ofis Araştırmasıyla Dikkat Çekiyor
Belediyeler Yeşil Ofis Araştırmasıyla Dikkat Çekiyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-04 Saat: 14:34:47
Anasayfa Eko Gündem Belediyeler Yeşil Ofis Araştırmasıyla Dikkat Çekiyor

Çevrenin dönüşümüne katkı sağlamak isteyen belediyeler çalışmalarını devam ettiriyor. Bu süreçte en yeşil ofis araştırması yapılmış sonrasında sonuçlar açıklandı.

Belediyeler, ofislerdeki kağıt tüketiminin yaygın olarak görüldüğü kurumlar arasında yer alıyor. Orta büyüklükte bir belediyede yılda yaklaşık 1,5 milyon kağıt tüketiliyor. Ancak, geleneksel yöntemler yerine, Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) tercih eden belediyelerde, iş süreçleri hızlandığı gibi çevre koruma konusunda da önemli adımlar atılıyor.

enVision tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofisler’ araştırmasının belediyeler kategorisinin sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre en doğuda Van’dan en batıda Lüleburgaz’a kadar geniş bir coğrafyada yer alan toplam 30 belediye; Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçtikten sonra 7.529 ağacın kurtarılmasını ve 37 milyon su tasarrufu yapılmasını sağlarken, 2128 ton karbondioksit salınımı ile 147 ton katı atık oluşumunu da engelledi. Böylelikle genel toplamda 62 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.

EBYS ile Çevre Dostu Belediyeler

EBYS ile iş süreçlerinde otomasyon sağlayarak kağıt bazlı iş süreçlerini tam entegre dijital bir ortama dönüştüren ve En Yeşil Ofis listesinde yer alan belediyeler şöyle sıralandı:

Kartal Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Karatay Belediyesi, Ünye Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi, Artvin Belediyesi, Gölcük Belediyesi.

Araştırma sonuçlarına göre ilk 10 içinde olan belediyeler ve sağladıkları tasarruf miktarları şöyle:

Sıra

Belediye

Kurtarılan Ağaç Sayısı

Üretilmeyen co2 Miktarı / Ton

Kurtarılan Su Miktarı / Litre

Engellenen Atık Miktarı / Ton

1

Kartal Belediyesi

3.632

1025

18.089.000

72

2

Altındağ Belediyesi

773

218

3.851.000

15

3

Kadıköy Belediyesi

667

188

3.223.000

13

4

İzmir Büyükşehir Belediyesi

564

159

2.811.000

11

5

Lüleburgaz Belediyesi

338

96

1.688.000

7

6

Çankaya Belediyesi

296

84

1.475.000

6

7

Eyüp Belediyesi

212

60

1.057.000

4

8

Elazığ Belediyesi

177

50

882.000

4

9

Arnavutköy Belediyesi

139

39

695.000

3

10

Odunpazarı Belediyesi

130

37

652.000

3

Kurtarılan Ağaç Sayısında Türkiye Rekoru Kartal’da

EBYS kullanımı sayesinde gerçekleştirilen ‘kurtarılan ağaç’ sayısında Türkiye rekoru Kartal Belediyesi’nde. Kartal Belediyesi, EBYS ile iş süreçlerindeki tam otomasyon sayesinde 3.632 ağacın kesilmesini önlemiş oldu. Kartal Belediyesi 18 milyon metreküp suyun israf edilmesini ve 72 ton katı atık oluşumunu da engellemiş oldu. Böylelikle tam olarak 30 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesi önlenmiş oldu.

Kartal Belediyesi Başkanı Altınok Öz'e En Yeşil Ofis plaketini CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı makamında takdim etti. ‘En Yeşil Ofis’ kategorisinde belediyeler arasında birinci olmaktan dolayı gurur duyduklarını kaydeden Başkan Altınok Öz, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Dünya üzerinde en tehlikeli şeylerden bir tanesi de üretmediğini tüketmek, hiçbir şey katmadan tüketime dâhil olmaktır. Kartal Belediyesi olarak doğayı korumak adına bizlerin öncelediği şey, üretmek ve tükettiklerimizi geri dönüşüm zincirine dâhil etmek. Çalışmalarımızı ve projelerimizi bu anlayışla temellendirip hayata geçirdik. Geri dönüştürülebilir olan her şey Kartal Belediyesi tarafından ekonomiye kazandırılıp doğanın korunması amaçlanıyor.”

Altındağ’da 6,5 Milyon Kağıt Tasarrufu

Altındağ Belediyesi Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, EBYS ile evrakla yürütülen iş süreçlerini otomatik hale geldiğini, karar verme süreçlerinin hızlandığını, işlem kuyrukları ve tamamlanma süresinin kısaldığını, insan hatalarının ortadan kalktığını, kurum içi iletişim kanallarının daha iyi hale geldiğini belirtti.

Başkan Tiryaki, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Yeşile çok büyük önem ve kıymet veren bir belediyeyiz. Bu nedenle Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçerek sağladığımız tasarrufun bilincindeyiz. Bu çalışmalar ile 6,5 milyon kağıda denk gelen 773 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. Yeni yapmak kadar, var olanı korumanın da önemine inanan bir belediye olarak, nefes alan kentler oluşturmak için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz.”

Rakamlarla Kağıt Tüketimi

Dünyada her yıl ormanlarının %1,3’ü kağıt üretiminde kullanılıyor. Bu miktar, 40 milyon hektara (İsviçre büyüklüğünde bir alana) denk geliyor. Dünyanın 16. ve Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi konumunda olan ülkemizde de durum çok farklı değil. Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'de, bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı 0,7 kg/gün, yani ortalama 140 sayfa. Finans merkezlerinde ve bankalarda kişi başına tüketilen kağıt miktarı ise 180 sayfaya ulaşıyor. Bir ağaçtan ortalama olarak 8,300 adet A4 sayfası üretiliyor. 1 ton kağıt üretiminde 26.700 litre su tüketilmektedir. 1 ton kağıt üretiminde 1,3 ton co2 açığa çıkmaktadır.
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