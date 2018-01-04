Sermaye Piyasasında Gündem Dergisinin Ocak Sayısı Dikkat Çekiyor

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin yeni sayısında, 11. Kalkınma Planı çalışmaları hakkında değerlendirmelerini paylaştı: “11. Kalkınma Planı çalışmalarına aktif olarak katılıyoruz. Birliğimiz, 11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında, Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyon Raporunun hazırlanması sürecinde raportörlük görevini üstlendi. Bu amaçla, 18-22 Aralık 2017 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen toplantılarda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin temsilcileri bir araya gelerek, öneri ve görüşleri paylaştılar. Kalkınma planının hazırlık sürecinin en etkili şekilde yürütülmesi için 75 adet Özel İhtisas Komisyonu kuruldu. Birliğimizin yer aldığı Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Özel İhtisas Grubu da finansal hizmetlere ilişkin mevcut durum, yapısal sorun alanları, orta ve uzun dönemli gelişmeleri, sayısal hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik politika önerileri ve değerlendirmeler ile yenilikçi tedbir ve proje fikirlerinin yer aldığı özel bir komisyon raporu hazırlayacak. Birlik olarak değerli üyelerimizin ve paydaşlarımızın, sermaye piyasamızdaki temel sorunlar ile sektörün orta ve uzun vadede daha ileriye götürülmesine yönelik görüş ve çözüm önerilerini raporda değerlendirmek üzere paylaştık.”

Finansal Hizmetlerde ve Sermaye Piyasalarında Fütürizm Semineri

TSPB tarafından 11 Ocak 2018 tarihinde “Finansal Hizmetlerde ve Sermaye Piyasalarında Fütürizm” semineri düzenlenecek. TSPB Av. Bedii Ensari Konferans Salonu’nda düzenlenecek seminere katılım ücretsiz olarak yapılabilecek. İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Dirican’ın konuşmacı olarak yer alacağı seminerde; dördüncü sanayi devrimine giden yol, yeni çağın getirdikleri, beşinci sanayi devriminde sermaye piyasaları ve finansal hizmetler gibi konu başlıklarına değinilecek.

Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma Yatırımcı Eğitimi Antalya’da Yapılacak

TSPB ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle “Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma” konulu yatırımcı eğitimi 18 Ocak 2017 tarihinde Antalya’da yapılacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek eğitim ile kur riski taşıyanların, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Katılımın ücretsiz olduğu eğitime kayıtlar, www.tspb.org.tradresi üzerinden yapılabiliyor.