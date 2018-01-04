Dört Büyükler Borç Batağında!

Türk futbolunda kulüplerde yaşanılan maddi sıkıntılar gün geçtikçe artıyor. Dört büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin toplam borç miktarı 7 milyar liranın üstüne çıktı. Dört büyükler son beş senelik zaman dilimi içerisinde adeta borç batağına girdi.

Klüplerin mali kongrelerinde açıklanan bilançolarına ve KAP'a yapılan açıklamalara göre dört büyüklerin toplam borcunun 7 milyar 172 milyon 45 bin 333 liraya yükseldiği ifade edildi.

2017 senesinde açıklanmış olan veriler baz alındığında Galatasaray 2 milyardan fazla borcu bulunan takım olarak, en borçlu klüp olarak gösterildi. Borç klasmanında Galatasaray'ı toplam da 1 milyar 885 milyon 855 bin 665 TL ile Beşiktaş izlerken, Beşiktaş'ı ise 1 milyar 753 milyon 568 bin 653 TL ile Fenerbahçei 948 milyon 421 bin 15 TL ile ise Trabzonspor takip etti.

Söz konusu klüplerin borçlarında gözlemlenen artış ise son beş sene baz alındığında dikkatleri üzerine çekiyor. 2012 senesinin Ağustos ayında dört kulübün toplam borcu 2.1 milyar TL olarak ifade edilirken, bu borcun 2013 senesinde yüzde 25 oranında arttığı ve 2.6 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi. 2014 senesinde ise yüzde 35 oranında artış gösteren borçlar toplam 3.5 milyar TL'ye yükseldi.

2015 senesinde dört büyüklerin toplam borcunun yüzde 32 oranında yükselmeyle 4.6 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtilirken, 2016 senesinde ise yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Trabzonspor Borcu En Çok Artan Kulüp

Kulüplerin 2012 senesi baz alındığındaki borçlarıyla, 2017 senesindeki yükümlülükleri karşılaştırıldığında yüzdelik anlamda en çok artışın Trabzonspor'da yaşandığı bildirildi. Trabzonspor ekibinin toplam borcunun son beş sene içerisinde yüzde 432 oranında yükseldiği ifade edildi.

Aynı dönemler içerisinde ise Galatasaray'ın toplam borcu yüzde 253 oranında artarken, Beşiktaş'ın toplam borcu yüzde 222 oranında, Fenerbahçe'nin toplam borcu ise yüzde 208 oranında artış yaşadı.

Kulüplerin en önemli gelir kaynaklarından biri olarak ise Süper Lig yayın gelirleri gösteriliyor. Son gerçekleştirilen ihale sonucunda bütün kulüpler, katılım payı niteliğindeki ortalama 27.6 milyon TL'yi bünyelerine alırken, göstermiş oldukları her bir galibiyet içinse 2.1 milyon TL'lik ödüle sahip oluyorlar.

13 Sezonda Borç Ancak Kapanıyor

Bu kapsamda ise dört büyüklerin toplam borcu, Süper Lig yayın havuzu beklenerek kapatılmaya çalışırsa, dört kulübünde bu süreç içerisinde bütün maçları kazandığı ve borç oranlarının artmadığı düşünüldüğünde tam olarak 13 sezonluk zaman diliminin beklenmesi gerekiyor.