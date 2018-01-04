MÜSİAD'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına Ziyaret

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal öncülüğündeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı ziyaret etti. Şehrin sıkıntılarının ve yapılması gereken konuların konuşulduğu toplantıda Ulus Projesi’nden kentsel dönüşüme, madde bağımlılığı ile mücadeleden fuar yeri sorununa, ekonomiden ulaşım ve altyapıya kadar birçok konuya değinildi. MÜSİAD Ankara olarak gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Başkan İlhan Erdal “Merkezine insanın konduğu şehircilik anlayışını çok önemsiyoruz” dedi. Ankara’nın bu zamana kadar gündeme getirilmiş ve üzerinde çalışılan projelerinin hızlandırılması konusuna da değinen MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, “Ulus Projesi bizler için çok önemli bir proje. Tamamlanması halinde Ankara’ya ve Ankaralılara her anlamda katma değer sunacak bir proje. Yurt dışından turistler geldiğinde tanıtabileceğimiz bir alanımız yeteri kadar yok” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’nın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Tuna ise şunları söyledi: “Ulus Projesi mevcutta başladığı gibi devam etmekte. Ancak ilerleyen zamanda bizlerin de yön verdiği çalışmalar yapılacak. Ankara’nın her konuda kazanması için biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız”

Kentsel Dönüşüm İçin Tamamen Boşaltılması Bekleniyor

Kentsel dönüşüm hakkında da sıkıntıları dile getiren MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal “Ankara’nın birçok metruk kalmış binası kötü alışkanlıkların edinildiği yerler haline geldi. MÜSİAD Ankara olarak bu duruma çözüm bulmak adına birçok proje gerçekleştirdik. Kentsel dönüşümün hız kazanmaması bu sıkıntıyı her geçen gün artırıyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentsel dönüşüm ile ilgili belirlenen alanların bugün tamamen boşaltılması halinde belediyenin gerekenleri yapıp hemen yıkıma başlayabileceğinin altını çizerek “Esnaftan da bu yönde geri dönüşler alıyoruz. Ancak bizlerin tam anlamıyla harekete geçebilmesi ve kentsel dönüşümün başlayabilmesi için bu alanların tamamen boşaltılmış olması gerekiyor. Bugün boşaltın, bugün yıkalım diyorum” dedi.

“Altyapı Sorunu Ülkemizin Kanayan Yarası”

Ziyarette çevre ve şehircilik planlamaları ile ilgili sorunları da dile getiren MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, özellikle kesişen yollarda acil yapılması gerekenlere dikkat çekti. Ankara’nın gezilecek bir caddeye ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Erdal “Özellikle bir bisiklet yolu ve yürüyüş yolu olmaması Ankara açısından büyük kayıp” ifadelerini kullandı. Başkan Erdal, Ankara’nın modern bir başkent olması yolunda her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını söyleyerek Başkan Tuna’ya yeni görevinde üstün muvaffakiyetler diledi. Başkan Erdal, Mustafa Tuna’ya Ankara’nın sabaha kadar süren ulaşım seferleri ile şehrin yaşayan şehir haline getirdiği için teşekkürlerini iletti. Şehir planlaması ile ilgili ilerleyen zamanlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin neler yapacağının daha net görülebileceğini ifade eden Başkan Tuna “Doğalgaz, telekomünikasyon ve altyapı gibi sorunlar memleketin kanayan yarasıdır. Bizden önceki dönemlerde neler yapıldı ise yapıldı. ‘Bundan sonraki süreçte bizler neler yapacağız?’ bunu konuşmamız gerekiyor. Ankara’yı nasıl daha fazla güzelleştirip bir ticaret merkezi haline getirebileceğiz bu konulara bakacağız. Birbirimizi ama önce vatandaşımızı kandırmadan gerçekte neler yapabileceğimizi konuşacağız. ” diye konuştu.