Kolejli İş Adamları Derneğinden Ankara Ticaret Odasına Ziyaret

KİD Başkanı M. Hakan Çınar, Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Topkaya, Mehmet Ali Ertuğrul, Serhat İpek, Uğur Çimen ve Hüseyin Gazi Toraman; Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Toplantıda, Ankara’nın fuar ve sağlık turizm olması için neler yapılabileceği vurgusu yapıldı. Birçok KİD üyesinin aynı zamanda ATO üyesi de olduğunu anlatan M. Hakan Çınar “Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren birçok firmanın üyelerimiz olduğunu belirtmek isteriz. Bu zamana kadar Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ile dirsek teması kurarak ‘Direkt Uçuşlar’ gibi konularda çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye çalıştık. Amacımız Ankara kökenli bir STK olarak Başkentimizin hak ettiği değere kavuşması” dedi. ATO Başkanı Gürsel Baran ise Ankara’nın ciddi bir sağlık turizmi, ticaret ve sanayi hacmi olduğuna vurgu yaparak “Ankara bu değerleri ile şu an hak ettiği yerde değil. Hiçbir özelliği olmayan Davos, zirveye ev sahipliği yapabiliyor. Kızılcahamam bir Davos olamaz mı?” ifadelerini kullandı. Baran, Ankara’nın kalkınması için yapılması gereken her çalışmada STK’lar ile işbirliği içerisinde olacaklarının altını çizdi.

Newyork’a Direkt Uçuş İstiyoruz

Konulan direkt uçuşlar noktasında hala eksiklikler olduğunu kaydeden KİD Başkanı M. Hakan Çınar “Gelişmeleri yakından takip eden ve atılması gereken adımları sık sık dile getiren bir STK olarak; bu durumun yeterli olmadığı görüşündeyim. Ankara yarattığı ticaret hacmi ile atılan adımlardan daha fazlasını hak ediyor. KİD bu bilinçle yıllardır direkt uçuş konusunu gündeminde tutuyor. Ankara’dan Newyork’a direkt uçuş olması şart” dedi. ATO Başkanı Baran ise şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımıza konuyu ifade ettiğimizde, Ankara’da 3 günde 17 sefer vardı. Berlin, Frankfurt, Viyana da seferler başladı. Şimdi hiç uçulmamış Amsterdam ve Londra’ya sefer koymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

“Havaalanında yapılan hata, fuar alanında yapılmamalı”

Fuar alanı sıkıntısını da gündeme getiren KİD Yönetim Kurulu, Başkent’in turizminin ve ticaretinin gelişmesininin direkt uçuşlara ve fuar alanına bağlı olduğunu kaydetti. Fuar sorununun en geç yıl sonuna kadar çözüleceğini söyleyen Gürsel Baran “Zamanında Ankara’nın kuzeyine havaalanı yapılarak hata yapılmış. Ankara’ya gelen ziyaretçilerde uzaklık ve ulaşım konusunu sık sık gündeme taşıyor. Biz bu hatanın yinelenmesini ve fuar alanının Akyurt’ta olmasını doğru bulmuyoruz. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile bu konuyu Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza ilettik. Birçok ülkeye bakın fuar alanları Başkent’in merkezinde bulunur. Bu noktada bir çalışma yapılmalı. Gelen ziyaretçiler sadece Akyurt’a sıkıştırılmamalı. Bu ziyaretlerden Ankara’nın esnafı, taksicisi herkes kazanmalı” vurgusu yaptı.