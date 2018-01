Porta Vadi Projesi Alıcılarıyla Buluştu

Herkes için nezih bir yaşam alanı yaratabilme arzusu ile gayrimenkul sektörüne adım atan Tümyapı, başarı ile hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören Doğa Evleri ve Finanskent projelerinin ardından Ocak 2017’de inşasına başladığı Porta Vadi projesi ile iş dünyasını ve prestijli yaşamı Kağıthane Cendere Caddesi’nde buluşturmaya hazırlanıyor. Tümyapı Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Savcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ruşen Mete Akyüz, Şenol Kaya ve Uygar Kahaoğlu’nun katılımı ile tanıtılan Porta Vadi projesinde 76 konut, 166 ofis ve 20 mağaza bulunuyor.

34 dönüm arsa üzerine 165 milyon TL yatırım ile inşa edilen Porta Vadi projesinde farklı büyüklüklerdeki ofis ve mağazaların yanında, 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut seçenekleri sunuluyor. 2018 sonunda teslim edilecek olan Porta Vadi projesinde metrekareleri 95’den 310’a kadar ulaşan konutların fiyatları da 900 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor. Basın tanıtımı yapılan Porta Vadi projesinde 30 Mart 2018 tarihine kadar “0” peşinat ve “0” faiz fırsatı ile peşin alımlarda yüzde 25 indirim ve şirket bünyesinde 36 ay vade seçeneği sunuluyor.

“Artık Herkes Ev Yerine Yaşam Alanı Arıyor”

Gayrimenkul sahibi olmak isteyenlerin beklentilerini karşılayacak projeler geliştirebilmek amacıyla Tümyapı’yı kurduklarını dile getiren Tümyapı Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Savcı, “İnşaat sektörü Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik büyümesinde büyük bir paya sahip. Sektör, özellikle sağladığı istihdam ve yarattığı çarpan etkisi ile ekonomiye olumlu katkılar sağladı. 2000 yılından itibaren Türkiye’deki inşaat sektörünün gelişimi, 250’ye yakın alt sektörün de ticaret hacmini olumlu yönde etkilemiş durumdadır. Ülkemizde son dönem yaşanan olumsuzluklara rağmen her sene yeni satış rekorları kırılıyor. Yerli ve yabancı yatırımcının ise gayrimenkule olan ilgisi devam ediyor. Ev almak isteyenler artık çok daha bilinçli hareket ederek hangi projeye, hangi şartlarla yatırım yapacağını biliyor. Biz de Tümyapı olarak, lokasyon, mimari, alt yapı ve fiyat kıstasını her zaman ön planda tutarak tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacak projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz. İnsanlar artık sadece ev değil yaşam alanı satın alıyor. Tümyapı olarak, merkezi lokasyonlarda konumlandırılmış, yatırım gücü yüksek ve yakın gelecekten ilham alan yaşam alanları tasarlamak bizim her projemizdeki başlıca çıkış noktamız” dedi.

Porta Vadi’nin Zemininde 112 Kilometre Beton Kullanıldı

Mayıs 2017’de temeli atılan Porta Vadi projesi hakkında bilgi veren Tümyapı Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Mete Akyüz, “Tümyapı olarak sadece ev yapmıyor yaşam alanı geliştiriyoruz. Bizim için yaşam alanı geliştirmek projenin temelinden başlar. Her projemizde olduğu gibi Porta Vadi’de de akıllı alt yapı sistemlerine öncelik verdik. Porta Vadi projemizin zemin ve alt yapı konularında İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki en yetkin isimlerden danışmanlık aldık. Zemin altında sağlamlığı arttırmak amacıyla Toplam uzunluğu 112 kilometreyi bulan beton kolonlar kullandık. En küçük 1+1 olan dairelerimiz 95 metrekareden, 2+1 dairelerimiz ise 145 metrekareden başlıyor. Projemizin konut bölümünde, Belgrad Ormanı ve Sadabat Deresi tarafında teraslı daireler ve çatıda havuz yer alıyor. Bloklar arası mesafesi 35 metre olan projemiz, bu yönüyle de birçok projeye nazaran daha ferah bir kullanım sunmaktadır. Ortak alanlarında çevreye duyarlı aydınlatmalar ve yağmur suyunu depolayarak yeşil alanların sulanmasına olanak veren bir sistemin yer aldığı Porta Vadi’nin keyifli bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi için tüm detayları en ince ayrıntısına kadar planladık” dedi.

Cendere’nin En Geniş Cepheli Projesi

Konut, ofis ve mağaza karmasından oluşan Porta Vadi projesinin tamamlandığında Cendere Caddesi’ndeki en geniş cepheye sahip yapı olacağını belirten Tümyapı Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Mete Akyüz, “Porta Vadi projemizin cephesi 300 metredir. Projemizdeki konutlarımızda sunduğumuz konforu ofis ve mağaza sahiplerimiz için de sunmaktayız. Projemizde yer alan mağazalarımız çift cephe ile hem caddeye hem de dere ve ormana bakacak şekilde tasarlandı. Metrekare fiyatı 12 bin TL’den başlayan ofis ve mağazalarımızın tavan yüksekliği 6 metreyi buluyor. Projemizde, 48 metrekareden 2 bin metrekareye kadar ofis alanları, 113 metrekareden 873 metrekareye kadar mağazalar bulunuyor. Ofis ve mağazalarımızda fiyatlarımız ise 550 bin TL’den 20 milyon TL’ye kadar değişebiliyor. Ayrıca ofislerimizin modüler tasarımı sayesinde 4 bin metrekare büyüklüğe kadar ofis planlaması yapılabiliyor” dedi.

“Yurt İçi ve Yurt Dışında Yeni Projeler Geliştireceğiz”

Tümyapı’nın gelecek hedeflerinden de bahseden Tümyapı Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Savcı, “Geliştirdiğimiz projelerde sosyal imkânların, ulaşım ağının ve ferah bir yaşam alanının olması ön planda tuttuğumuz özellikler arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda yine Kağıthane’nin gelişme aksında yer alan bir bölgede proje geliştirmeyi hedefliyoruz. Yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Florida eyaletinde proje geliştireceğiz” dedi.