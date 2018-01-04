TürkAkım'da Deniz Kısmına 700 Kilometreden Fazla Boru Döşendi

Rusya'nın doğalgazını Karadeniz üstünden ülkemize getirecek olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz kısmında 700 kilometreden fazla boru döşemesi gerçekleştirildiği bildirildi. Rusya'nın kamu doğalgaz şirketi konumunda bulunan Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller konu hakkında açıklamalarda bulunarak doğalgaz boru hattının deniz tarafında kalan bölümünün 700 kilometreden fazlasına boru döşemesi yapıldığını aktardı.

Proje hakkında detaylı bilgiler sunan Başkan Aleksey Miller, bahsi geçen 700 kilometreden fazla boru döşeme inşasının, projenin deniz altından geçiş sağlayan iki koluna yapıldığını duyurdu. Boru hattının deniz tabanına döşemesini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisinin ise Karadeniz üzerindeki faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

2014'deki Ticaretten Daha Yüksek

Türkiye'ye 2017 senesinde, bir önceki seneyle karşılaştırıldığında yüzde 17.3 oranında yükselişle toplam 29 milyar metreküplük doğalgaz ihracatı gerçekleştirdiklerinden bahseden Miller, belirtilen bu seviyenin, 2014'de yapılan 1.7 milyar metreküplük doğalgaz ticaretinden daha yüksek olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi konumda bulunan Pioneering Spirit'in, kasım ayının 4'ünde Türkiye'nin Ekonomik Münhasır Bölgesi'ne giriş gerçekleştirdiği ve mevcut konumda bulunan 2191 metre derinlikteki boru döşeme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Geminin Günlük Döşeme Hızı 4 Kilometre

Bahsi geçen geminin günlük bazda ortalama boru döşeme hızının 4 kilometreye kadar ulaştığına değinilirken, TürkAkım'ın, Rusya'nın doğalgazını, Karadeniz üstünden direkt olarak Türkiye'ye taşıması ve bundan sonra ise Türkiye'nin sınır komşuluğu bulunan ülkelere kadar ulaştırması hedefleniyor.

Söz konusu hattın ilk ayağının, Türk piyasasına doğalgaz temini için olduğu söylenirken, ikinci ayağının ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz temini için öngörüldüğü belirtiliyor. Öte yandan belirtilen bu iki kol çerçevesinde her bir kolun kapasitesinin senelik bazda toplam 15.75 milyar metreküp olduğu aktarılan hattın, deniz bölümünün inşaatının ise PAO Gazprom'un yüzde 100 iştiraki konumunda bulunan South Stream Transport B.V. şirketi tarafından yapıldığı biliniyor.