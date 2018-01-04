Booking.com Türkiye'ye Geri Dönüş Yapıyor!

Geride bırakılan dönemler içerisinde TÜRSAB tarafından hakkında dava açılan Hollandalı online rezervasyon platformu Booking.com'un, ülke genelinde faaliyetlerinin durdurulması adına ceza verilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşen şirket, gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve mevcut cezaların ödenmesini kabul ederek, Türkiye pazarına tekrardan giriş yapabilmek için adım attı. Şirketin önümüzdeki aylar içerisinde Türkiye'de rezervasyon alımına başlayacağı ifade edildi.

MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu'nca düzenlenen, MÜSİAD Antalya Şubesi'nin ev sahipliğinde toplanan, Türkiye'de Turizm Trendleri başlığındaki Türkiye İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıya katılım gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Temurci, konu hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

İlerleyen Aylarda Tekrar Türkiye'de

Temurci yaptığı açıklamasında booking.com ile görüşme sağlandığını ve görüşmeler sonucunda söz konusu online rezervasyon platformunun üstüne düşenleri yapacağının bildirildiğini belirtti. Temurci, konuşmasında booking.com'un ilerleyen aylarda tekrar Türkiye pazarında faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Booking.com'a uygulanan cezanın bir tek Türkiye içerisinde gerçekleştirilen tatilleri barındırdığını vurgulayan Temurci, söz konusu cezanın Türkiye'den yurt dışına ya da yurt dışından Türkiye'ye gerçekleştirilecek tatil alma hizmetlerine bir etkisinin olmadığını dile getirdi.

Almanya ve Fransa'da da Davalar Sürüyor

Sitedeki düzenlemeleri gerçekleştirmesinin ardından booking'in Türkiye'deki faaliyetlerine devam edeceğini söyleyen Temurci, bu durumun sadece booking.com'un Türkiye'de yaşamış olduğu bir problem olmadığına, açılan davanın benzerindeki davaların Fransa'da ve Almanya'da da sürdüğüne dikkatleri çekti.