Fitch Ratings: Türkiye'nin Potansiyel Büyüme Oranı 4.8
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Fitch Ratings: Türkiye'nin Potansiyel Büyüme Oranı 4.8


Fitch Ratings: Türkiye'nin Potansiyel Büyüme Oranı 4.8
Fitch Ratings: Türkiye'nin Potansiyel Büyüme Oranı 4.8 Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-04 Saat: 15:55:30
Anasayfa Eko Gündem Fitch Ratings: Türkiye'nin Potansiyel Büyüme Oranı 4.8

Fitch Ratings, hazırladığı rapor çerçevesinde Türkiye'nin potansiyel büyüme rakamını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, Türkiye'nin büyüme verisini yüzde 4.8 olarak beklediğini ifade etti. Fitch Ratings tarafından yayımlanan rapor çerçevesinde, Türkiye'nin potansiyel büyüme verisinin yüzde 4.8 olarak öngörüldüğü belirtilerek, bu durumun ise yüksek yatırım kapasitesinin devamlılığına bağlı olarak görüldüğü belirtildi. 

Yayımlanan rapor çerçevesinde Hindistan'ın gelişmekte olan ülkelerin büyük ekonomileri arasında en yüksek orta vadeli büyüme potansiyeline sahip olduğu ülke olarak belirtilirken, çalışma çağındaki nüfusta büyüme verisinin önümüzdeki beş senelik zaman dilimi içerisinde devam etmesi, Türkiye'nin, Hindistan'ın, Meksika'nın, Endonezya'nın ve Brezilya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme potansiyellerini yükselttiği ifade edildi. 

Çin ve Endonezya İkinci Sırada

Fitch Ratings, Hindistan'ın potansiyel olarak senelik bazda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme oranını yüzde 6.7 seviyesinde öngördüğünü bildirirken, yüzde 5.5 seviyesindeki potansiyel büyüme oranını ise Çin'in ve Endonezya'nın aldığını, böylelikle ikinci sıraya yerleştiklerini dile getirdi.

Rusya'nın Büyüme Potansiyeli Yüzde 2'nin Altında 

Fitch Ratings tarafından yayımlanan rapor doğrultusunda önümüzdeki beş senelik zaman dilimi içerisinde Meksika'nın, Polonya'nın ve Güney Kore'nin potansiyel büyüme oranlarının ise yüzde 2.5 seviyesi ila yüzde 3 seviyesi arasında olacağı ifade edilirken, Güney Afrika'nın, Rusya'nın ve Brezilya'nın ise söz konusu büyüme oranlarının yüzde 2 seviyesinin altında kalacağı öngörüldü. 

Rapor Baş Ekonomist Tarafından Hazırlandı

Fitch Ratings'in Baş Ekonomisti olarak görev yapan Brian Coulton'un hazırlamış olduğu rapor kapsamında, nüfus dinamiklerinin önemli bir arz taraflı büyüme yönlendiricisi konumunda olduğu belirtildi. Öte yandan Coulton, Meksika ve Brezilya tarzındaki ülkelerde görülenn nüfus büyümesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışı adına ana ya da tek motor olduğunu belirtti. 

Türkiye Fitch Ratings Potansiyel büyüme oranı
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