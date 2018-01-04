Tarihi Köftecide İşler Çığırından Çıktı!
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Tarihi Köftecide İşler Çığırından Çıktı!


Tarihi Köftecide İşler Çığırından Çıktı!
Tarihi Köftecide İşler Çığırından Çıktı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-04 Saat: 16:22:05
Anasayfa Eko Gündem Tarihi Köftecide İşler Çığırından Çıktı!

Tarihi Sultanahmet Köftecisi hakkında alınan karar İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu.

Mehmet Seracettin Tezçakın isimli vatandaşın dedesinin 1920 senesinde herhangi bir baharat kullanmadan ürettiği köftelerle, ün sahibi yaptığı Sultanahmet Köftecisi'nin sahibi konumundaki Elit Gıda'nın, söz konusu marka ile bir çok şubesi bulunan Sultanahmet Gıda karşısında kazandığı tazminat davası ve markayı kullanmasının yasaklanma kararı, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu.

Mahkeme tarafından verilen bozma kararında, davalı şirketin söz konusu markayı TPE tarafından 2012 senesinde alınan kararla restoran ve hızlı gıda tüketim sektöründe tanınmış bir marka olarak belirlediğine karar verildiği, davacı konumunda bulunan Elit Gıda'nın bahsi geçen kararın iptal edilmesine yönelik Ankara'da dava açtığı, fakat TPE tarafından verilen bu kararın iptali gerçekleşmedikçe davalının bu markayı tek başına kullanabilme hakkının bulunduğu ifade edildi. 

Eksik İnceleme Sonucu Hüküm

Bölge Adliye Mahkemesi 16.Hukuk Dairesi'ndeki bozma kararında, davanın tazminat istemine yönelik bir dava olduğu anlatılaraki tarafların arasında İstanbul'da ve Ankara'da başka davalarda görüldüğü, söz konusu bu davaların sonuçlanmadan yerel mahkemenin eksik inceleme sonucunda hüküm verdiği ifade edildi. 

Bu doğrultuda ise TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, 2012 senesinin Temmuz ayı içerisinde Sultanahmet Gıda şirketinin lehine bir karar alarak, markanın sektör içerisinde tanınan bir marka konumunda bulunduğunu belirledi. 

Dava Sonuçları Beklenecek

Davacı olan Elit Gıda şirketi ise, bu kararın iptal edilmesine ilişkin Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dört sene önce bir dava açtı. Mahkeme kararının Yargıtay'da olduğu ifade edilirken, İstinaf Mahkemesi tarafların arasında belirtilen iki şehirde görülen mahkemelerin sonuçlanmasının beklenmeden karar verilmesinin doğru olmadığını ifade ederek, bunu bozma kararında açıkladı. 

Meydana gelen bu olaylar sonucunda ise markanın iltibas oluşturup oluşturmadığının tespitinin yapılabilinmesi adına iki şehirde görülen farklı mahkemelerin sonuçlarının bekleneceği bildirildi. 

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