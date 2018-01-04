THY Yeni Dönemde 74 Milyon Yolcu Taşıyacak!

THY tarafından KAP'a yapılan açıklama neticesinde, yönetim kurulu tarafından kabul gören, konsolide olmayan 2018 senesine yönelik bütçe çerçevesinde ortaklığın bu seneye yönelik hedefleri ve beklentileri belirtildi.

Toplam 74 Milyon Yolcu Taşınacak

Bu sene içerisinde Türk Hava Yolları'nda iç hatlarda toplam 33 milyon, dış hatlarda ise toplam 41 milyon yolcu taşınması planlanırken, Türkiye genelinde yüzde 12 oranında, Orta Doğu'da yüzde 9 oranında, Avrupa'da yüzde 6 oranında, Uzak Doğu'da yüzde 6 oranında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 4 oranında, Afrika'da ise yüzde 3 oranında kapasite artışına gidilerek, toplam yüzde 5 ila yüzde 6 oranındaki artışla 183 milyar AKK'ye ulaşabilmenin hedeflendiği ifade edildi.

Yolcu Doluluk Hedefi Yüzde 79-80 Seviyelerinde

Açıklama kapsamında 2018 senesine ilişkin yolcu doluluk oranının yüzde 79 ila yüzde 80 seviyesinde olmasının beklentiler arasında olduğu belirlenirken, yüzde 21 oranındaki artışla ise 1.3 milyon tonluk kargo taşınmasının planlandığı vurgulandı.

Bu sene içerisinde akaryakıt harcamasında görülmesi planlanan artışın yüzde 9 seviyesinde olduğu belirlenen açıklama çerçevesinde ise, 2018 senesine yönelik hedge de dahil olmak üzere yaklaşık jet yakıtının maliyetinin ise ton başına 633 dolar olarak beklendiği söylendi.

Elde Edilecek Gelir Hedefi 11.8 Milyar Dolar

2018 senesi içerisinde elde edilecek gelir tutarının 11.8 milyar dolar olacağı hedefler arasında bulunurken, yakıt haricindeki birim giderlerde ise yüzde 3 ila yüzde 5 arasında artış görülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan yapılan açıklama kapsamında yüzde 21 ila yüzde 22 arasında solo faiz, amortisman, kira ve vergi gideri öncesi kar hedeflenirken, yüzde 23 ila yüzde 24 arasında ise konsolide EBITDAR marjının hedefler arasında yer aldığı belirtildi.