İmar Planlarında 5 Kat Üzerine Artık Geçit Yok!
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İmar Planlarında 5 Kat Üzerine Artık Geçit Yok!


İmar Planlarında 5 Kat Üzerine Artık Geçit Yok!
İmar Planlarında 5 Kat Üzerine Artık Geçit Yok! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-04 Saat: 17:09:11
Anasayfa Emlak İmar Planlarında 5 Kat Üzerine Artık Geçit Yok!

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Özhaseki, yeni imar planlarında 5 kat üstüne izin verilmeyeceğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenlemiş olduğu basın toplantısında konuşma gerçekleştirerek, imar yetkisinin birden fazla kurumda bulunmasına kişisel anlamda karşı olduğuna değindi. Özhaseki konuşması sırasında yeni yapılacak imar planlarında artık beş kattan fazlasına izin çıkmayacağını dile getirdi.

2017 senesinde yapılan çalışmaları ve 2018 senesine yönelik beklentileri basın toplantısında dile getiren Özhaseki, 2020 senesinden sonraki iklim değişikliği riskine karşılık küresel mücadele yapılması öngörülen Paris Anlaşması hakkında, Türkiye'nin konumu değiştirilmediği takdirde anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmayacağını belirtti. 

Kentsel Dönüşümde 209 Risk Alanı Belirlendi

Kentsel dönüşüm faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Özhaseki, toplam 52 il genelinde 209 risk alanının belirlenerek, 639 bağımsız birimle birlikte 524 bin konut üzerinde yenileme çalışmaları yapıldığını vurguladı. Bu zamana kadar kentsel dönüşüm dahilinde kira yardımı da içerisinde bulunmak kaydıyla 5 milyar 155 milyon TL kaynak kullanımı gerçekleştirildiğinden bahseden Özhaseki, yeni binalar içerisinde otopark zorunluluğu hakkında da bir takım düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Önceleri uygulanan üç daire adına bir park yeri biçimindeki zorunluluğun, her bir daire için getirileceğini söyleyen Özhaseki, bakanlık tarafından görev alanıyla alakalı bürokrasiyi azaltan çalışmaların gerçekleştirildiğinden bahsetti. 

Yeni İmar Planlarında 5 Katın Üzerine İzin Yok

Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen yüksek binalarla alakalı şikayetleri anımsatan Özhaseki, bahsi geçen konuda önceden alınan imar kararları çerçevesinde kazanılan haklar olduğu gerekçesinden dolayı herhangi bir müdahalede bulunulmadığını dile getirdi. Yeni yapılacak olan imar planlarında ise 5 katın üzerindekilere izin verilmeyeceğine dikkatleri çeken Özhaseki, imar yetkilerinin belediyede ve bu durumun denetim yetkisinin ise bakanlıkta olduğunu ifade etti. 

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