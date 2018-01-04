Norveç Elektrikli Otomobil Devriminin Öncülüğünü Elinden Bırakmadı

Norveç elektrikli otomobil devrimindeki liderliğini 2017 senesinde de kimseye bırakmadı. Ülkede geçtiğimiz sene satışı yapılan motorlu araçların yarısından fazlasının elektikli ve hibrit motorlu otomobillerden oluştuğu bildirildi.

Toplam satışı yapılan elektrikli otomobillerin içerisinde, yakıt hücreli olması sebebiyle emisyonsuz motorlu araçlar kategorisinde yerini alan otomobillerin payı yüzde 20.9 oranında olurken, elektriklilerin yanı sıra akaryakıt motorlarıda bulunan hibrit motorlu otomobillerin payları ise yüzde 31.3 seviyesinde oldu. Böylelikle İskandinav ülesinde emisyonsuz ve düşük emisyonlu otomobillerin motorlu araç satışındaki payları bir sene içerisinde yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Devletten Yeni Çevre Dostu Araç Alanlara Teşvik

Batı Avrupa genelindeki en büyük ham petrol üreticisi niteliğinde bulunan Norveç'te, bir süredir içten yanmalı motorla çalışabilen otomobil satışlarını sıfıra indirgemeyi öngören bir program uygulandığı biliniyor. Bu kapsamda çevre dostu olan otomobillerden edinenlere devletin yüksek oranda teşvik uyguladığı ifade ediliyor.

Norveç genelinde satışı gerçekleştirilen ve çevre dostu otomobiller olarak nitelendirilen otomobillerin başında ise, BMWi3, Toyota RAV4, Tesla'nın elektrikli motorlo çalışan X modeli ve VWGolf geliyor.

Ülke genelinde Aralık ayından itibaren yeni satışı yapılan araçların yüzde 52 oranının bahsi geçen otomobillerden oluştuğu ifade edilirken, bu orandaki bir pazar payının ise, şu zamana kadar ulaşılmış olan en yüksek seviyeyi temsil ettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz senenin aralık ayı içerisinde bahsi geçen oranın yüzde 40 seviyesinde olduğu da ifade ediliyor.

Toplam Payda Büyük Artış

2017 senesinin tümü göz önüne alındığında ülkedeki elektrikli motora sahip araçların paylarının ise yüzde 39.2 seviyesine yükseldiği belirtilirken, bu rakamın bir önceki sene ise yüzde 29.1 seviyesinde bulunduğu dile getirildi.

Norveç'te görülen bu artışta ise Tesla tarafından yapılan teslimatların büyük bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Tesla'nın Norveç'e toplamda 1032 adetten oluşan Tesla S teslimatı ve 1429 adetten oluşan Tesla X teslimatı yaptığı biliniyor.