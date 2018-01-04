TBF: Ekmekte Gramaj Oyunu Tüketicileri Aldatmaktır!

Mevcut uygulama doğrultusunda 250 gram halinde olması gereken ekmeğin 190 gram ila 250 gram arasında üretiminin yapılıp, aynı fiyattan tüketicilere satılması sebebiyle tepkiler çığ gibi büyüyor.

İstanbul genelinde 250 gram olarak üretimi gerçekleştirilen ekmeğin 1.25 TL olarak satılması gerekirken, bazı bölgelerde gramajında düşüklük olması ve yine de aynı fiyat üzerinden satışının yapılmasına tepkiler gecikmedi. İstanbul'da başta Bağcılar ve Fatih ilçelerinde, düşük gramajla ekmek üretimi yapılıp, fiyatlarda değişikliğe gitmeyenler için tepkilerini ortaya koyan vatandaşlar, denetim yapılarak bu tarz yerlerin tespiti durumunda yaptırım uygulanması talebinde bulundu.

Fırıncılar Yönetmeliğe Uymalı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Balcı, konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, fırıncıların yönetmelikte belirlenen taleplere uygumaları gerektiğini dile getirdi. Tarifelere uymayan kişilerin ceza alacağını söyleyen Balcı, yeni yönetmelikte 200 gramlık ve 10 gramın katları olarak ekmek üretimi yapılmasının öngörüldüğüne değindi.

İstanbul'un haricindeki bütün illerde gerekli tarife doğrultusunda üretim gerçekleştiğinin altını çizen Balcı, illegal uygulamalara karşılık İstanbul Tarım İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını belirtti. 200 gram tarifesi olmadan, 200 gramlık ekmek üretiminin yapılamayacağına vurgu yapan Balcı, bu tarz üretim yapanlara eksik gramajdan 16 bin 28 TL ceza uygulanacağını belirtti.

İlan Edilen Dışındaki Üretimler Tüketiciyi Aldatmaktır

Tüketiciler Birliği Federasyonu'nun Başkanı olan Bülent Deniz ise, açıklamalarında, ekmekteki gramajlardan tüketicilerin şüphe duyduğunu ifade ederek, ekmeklerin ilan edilen şekildeki gramajlar üzerinden satışlarının yapılması gerektiğini dile getirdi. Bunun dışında yapılan satışların tüketicileri aldatmak olduğunu vurgulayan Deniz, bu durumun denetimlerinin fırıncılar odaları tarafından, yerel yönetimler tarafından ve tarım müdürlükleri tarafından yapılması gerektiğini söyledi.