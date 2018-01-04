Fındığı Türkiye Üretti, Kazançlı Çıkan Avrupa Oldu
Advert Advert Advert


Fındığı Türkiye Üretti, Kazançlı Çıkan Avrupa Oldu


Fındığı Türkiye Üretti, Kazançlı Çıkan Avrupa Oldu
Fındığı Türkiye Üretti, Kazançlı Çıkan Avrupa Oldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-04 Saat: 18:32:26
Anasayfa İthalat&İhracat Fındığı Türkiye Üretti, Kazançlı Çıkan Avrupa Oldu

Dünyanın fındık deposu olarak üretim yapan Türkiye, yeni sezonda ihracatını artırdı. Fındık ihracatındaki artışsa elde edilen gelire ise pek yansımadı.

Dünyanın fındık deposu olarak üretim yapan Türkiye, yeni sezonda ihracatını artırdı. Fındık ihracatındaki artışsa elde edilen gelire ise pek yansımadı.

Türk Fındığı Dünya İhtiyacının Yüzde 70’ini Karşılıyor

Giresun Ziraat Odası’nın başkanlık görevini yürütmekte olan Nurittin Karan, sezonun ilk dört ayına ilişkin açıklama yaptı. Karan, dünya üretiminin yüzde 70’lik bölümünü Türkiye’nin yaptığına dikkat çekti. Yeni sezon ihracatının geçen yıla kıyasla arttığını belirterek, fındıktan elde edilen gelirinse düştüğüne vurgu yaptı.

Fındık İhracatı Arttı, Kazanç Düşüşe Geçti

Fındık üretimini Türkiye’nin yaptığını kazananın ise Avrupa olduğunu ifade ederek, yeni sezon ihracat rakamlarına değindi. “2017/2018 sezonu bilindiği üzere 4 ayı geride bıraktı. Bu süre içerisinde ihraç edilen iç fındık miktarı 126 bin ton civarında oldu. Bunun karşılığında Türkiye ekonomisine giren para 805 milyon 651 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın ihracat verilerini incelediğimizde ilk 4 aylık sürede ihraç ettiğimiz iç fındık miktarı toplamda 92 bin 425 tonu buldu. Elde ettiğimiz kazançsa 823 milyon 153 bin dolar olarak kayda geçti” diyen Karan, ihracattan elde edilen gelirin yeni sezonda düşüş yönlü olduğunun altını çizdi. Bu durumda Avrupa’nın ucuz fındık yediğini dile getirerek, fındık üreticisinin ve Türkiye’nin kaybının yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Türk Fındığı Rekoltede Rakiplerini Solladı

Giresun Ziraat Odası Başkanı açıklamasında Türkiye’nin bu yıl yakaladığı rekoltenin yüksek olduğunu, dünya genelinde fındık üretiminin önemli ülkeleri arasında yer alan İtalya’nın düşük rekolteyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Üretici ülkelerde yaşanan düşüşün Türk fındığına gelen talebi artırdığını söyleyerek, “Türk fındığı gelir açısından dolar karşısında değer yitirdi” dedi. 

fındık fındık ihracatı giresun ziraat odası
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Egzoz Gazı Emisyon Sınırını Aşanlara Ceza Yağdı
Egzoz Gazı Emisyon Sınırını Aşanlara Ceza Yağdı
Borsada Gün Sonu (4 Aralık 2017)
Borsada Gün Sonu (4 Aralık 2017)