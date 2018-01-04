Fındığı Türkiye Üretti, Kazançlı Çıkan Avrupa Oldu

Dünyanın fındık deposu olarak üretim yapan Türkiye, yeni sezonda ihracatını artırdı. Fındık ihracatındaki artışsa elde edilen gelire ise pek yansımadı.

Türk Fındığı Dünya İhtiyacının Yüzde 70’ini Karşılıyor

Giresun Ziraat Odası’nın başkanlık görevini yürütmekte olan Nurittin Karan, sezonun ilk dört ayına ilişkin açıklama yaptı. Karan, dünya üretiminin yüzde 70’lik bölümünü Türkiye’nin yaptığına dikkat çekti. Yeni sezon ihracatının geçen yıla kıyasla arttığını belirterek, fındıktan elde edilen gelirinse düştüğüne vurgu yaptı.

Fındık İhracatı Arttı, Kazanç Düşüşe Geçti

Fındık üretimini Türkiye’nin yaptığını kazananın ise Avrupa olduğunu ifade ederek, yeni sezon ihracat rakamlarına değindi. “2017/2018 sezonu bilindiği üzere 4 ayı geride bıraktı. Bu süre içerisinde ihraç edilen iç fındık miktarı 126 bin ton civarında oldu. Bunun karşılığında Türkiye ekonomisine giren para 805 milyon 651 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın ihracat verilerini incelediğimizde ilk 4 aylık sürede ihraç ettiğimiz iç fındık miktarı toplamda 92 bin 425 tonu buldu. Elde ettiğimiz kazançsa 823 milyon 153 bin dolar olarak kayda geçti” diyen Karan, ihracattan elde edilen gelirin yeni sezonda düşüş yönlü olduğunun altını çizdi. Bu durumda Avrupa’nın ucuz fındık yediğini dile getirerek, fındık üreticisinin ve Türkiye’nin kaybının yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Türk Fındığı Rekoltede Rakiplerini Solladı

Giresun Ziraat Odası Başkanı açıklamasında Türkiye’nin bu yıl yakaladığı rekoltenin yüksek olduğunu, dünya genelinde fındık üretiminin önemli ülkeleri arasında yer alan İtalya’nın düşük rekolteyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Üretici ülkelerde yaşanan düşüşün Türk fındığına gelen talebi artırdığını söyleyerek, “Türk fındığı gelir açısından dolar karşısında değer yitirdi” dedi.