Borsada Gün Sonu (4 Aralık 2017)
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Borsada Gün Sonu (4 Aralık 2017)


Borsada Gün Sonu (4 Aralık 2017)
Borsada Gün Sonu (4 Aralık 2017) Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-04 Saat: 18:57:38
Anasayfa Borsa&Finans Borsada Gün Sonu (4 Aralık 2017)

Borsa İstanbul yatay seyirli açılış ardından, günü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi bugünkü kapanışta yüzde 0,48 oranında geriledi. Endeksin kapanış puanıysa 115.491,19 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul yatay seyirli açılış ardından, günü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi bugünkü kapanışta yüzde 0,48 oranında geriledi. Endeksin kapanış puanıysa 115.491,19 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa Gün Sonunda 8,4 Milyar Liralık işlem Hacmine Ulaştı

BIST 100 endeksi güne sakin başlamıştı. Dünkü kapanış ile bugünkü kapanış karşılaştırıldığında endeks değerinin 560,96 puan azaldığı görüldü. BIST 100 endeksi dahilinde yapılan işlemlerin hacmi gün sonunda 8 milyar 400 milyon lira olarak kayda geçti.

Bankacılık endeksi açılışta yatay bir seyir takip ederken, kapanışta yüzde 1,04 oranında gerileme kaydetti. Holding endeksi gün açılışını yüzde 0,08’lik yükselişle yapmasına rağmen günü yüzde 0,41’lik düşüşle kapattı.

Elektrik En Çok Kazandıran Sektör Oldu

Sektörel endekslerden en iyi çıkışı bugün elektrik yaptı. Elektrik günün ilk dakikalarında da en fazla artış kaydeden sektör olmuştu. Gün sonundaki artışsa yüzde 4,28’i gösterdi. Bugün en fazla kaybeden sektör iletişim olarak kayda geçti. Endeksteki düşüş yüzde 1,59 olarak belirlendi.

Gün İçerisinde 117.258,87 Puana Kadar Yükseldi

BIST 100 endeksinin gün içerisindeki gelişimi incelendiğinde endeks değerinin 117.258,87 puan seviyesine kadar çıktığı görüldü. Endeksin düşüşünü ise banka pay piyasalarındaki yüksek satışlar tetikledi. Gelişmeler endeksin 115.500 puanda dengelenmesini beraberinde getirdi.

Borsa uzmanları yarın için 118.300 puanın önemli olduğunu belirterek, bu seviyenin direnç noktası olacağını belirtti. Yine uzmanlara göre BIST 100 endeksi 115.000 puana geldiğinde destek konumuna ulaşmış olacak.

Piyasalar yarın yurtdışından gelecek açıklamaları yakında takip edecek. bunların başında ABD’nin 2017’nin Aralık ayı istihdam verileri başı çekecek. Bunun yanında Avro bölgesi de enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. 

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