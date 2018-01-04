Türkiye Tarihinde Bir İlki Başardı! Savunma Sanayii’nde İhracat Rekoru Kırıldı!

Savunma sanayisindeki ihracat geçen yıla oranla %3,72 oranında artış gösterdi. Gelişmenin sürdürülebilirliği yönünden oldukça önemli olan ihracat bu artış ile beraber 1,74 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bu rakam ile de Türkiye, bugüne kadarki en yüksek dış satım rakamını yakalamış oldu.

Özellikle son yıllarda savunma ve havacılık sanayisinde ciddi bir gelişme yaşandı. Bu sektördeki farklı platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışındaki pazarlarda talep edilmesini sağladı.

Bu alanda yani savunma alanında faaliyet gösteren firmalar ihracatın yanı sıra teknoloji transferi, üretim ve ortak yatırım gibi yöntemleri kullanarak uluslararası pazarda yeni kapıların açılmasını sağladı.

İlk Sırada ABD Var!

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre geçici ihracat verilerinde savunma ve havacılık sektörü iyi bir gelişme gösterdi. Sektörün bu yılki ihracatı geçen yıla göre %3,72 artış gösterdi. Bu artış ile de 2016 yılında 677 milyon 116 bin dolar olan savunma sektöründeki ihracat rakamı, bu yıl 1 milyar 739 milyon 453 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl yani 2017 yılının savunma sanayisinde elde ettiği ihracat rakamı, bugüne kadar yakalanan en yüksek ihracat miktarı olarak kayıtlara geçti.

Bu sektörün son 5 yıl içinde gerçekleştirdiği ihracatın ekonomik büyüklüğü ise 8,1 milyar doları buldu.

Sektörün öncüsü yani ihracattaki öncüsü ABD oldu. ABD’yi ise Almanya takip etti. Üçüncü sırayı ise bu sefer Hindistan aldı.

Ülke sıralamalarında henüz üst sıralara oturamasak da, gelişme Türkiye açısından iyi bir gelecek vadediyor.