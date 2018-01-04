Egzoz Gazı Emisyon Sınırını Aşanlara Ceza Yağdı

Geçen yıl yapılan denetimlerle egzoz gazı emisyon standartlarına uymayan araçlara göz açtırılmadı. Sınırları aşanlara ise idari para cezası uygulandı. Hava kalitesini düşüren emisyon gazıyla mücadele yeni yılda da devam edecek.

5 Bin 270 Liralık İdari Para Cezası Uygulandı

Geçen yıl egzoz gazı emisyon denetimleri tüm yurtta aralıksız olarak devam etti. Bursa ili dikkate alındığında 2017’de denetimden geçen araç sayısı 1.005 adeti buldu. denetim ekipleri söz konusu araçlardan 5 tanesinde emisyon ölçümlerinin belirlenen süre zarfında yapılmadığı ve egzoz gazı emisyon standartlarının üzerinde olduğunu tespit etti. Bu araçlara tüm bu nedenlerden dolayı idari para cezası kesildi. 5 araca uygulanan para cezalarının toplamı 5 bin 270 TL olarak kayda geçti.

Bursa’da Bin 5 Araç Denetime Takıldı

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen denetimlerle ilgili 2017 yılına ilişkin faaliyet raporu açıklandı. Denetimlerin hava kalitesini artırmak için yapıldığının altı çizilen açıklamada, araçların egzozlarından çıkan gazların hava kirliliğine neden olduğu belirtildi. Ekiplerin kent genelinde geçen yıl toplamda bin 5 adet aracı denetimden geçirdiği kaydedilen açıklamada, yasal zorunluluklarını yapmadığı belirlenen araç sayısı 5 adet olarak duyuruldu. Bu araçlara kesilen idari para cezasının toplamınınsa 5.270 lira olduğu ifade edildi.

Denetimler 2018’de De Devam Edecek

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıklamasında denetimlerin bu yılda aralıksız devam edeceğini belirterek araç sahiplerini uyardı. Egzoz gazı değerlerinin yasal sınırlar dahilinde olması gerektiğine vurgu yaparak, sınırın üzerindeki araçlara 2 bin 423 liralık idari para cezası kesileceğini belirtti. ilgili araçlarda egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun bulunması gerektiğine işaret ederek, pulun ibraz edilmemesi halinde de para cezasının söz konusu olacağına dikkat çekti. buna göre egzoz gazı emisyon ölçüm pulunu ibraz etmeyenlere uygulanacak para cezası ise 1.206 TL olacak.