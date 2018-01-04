Halkbank Hisseleri Kumpasa Yenik Düşmüyor!

Amerika’da devam etmekte olan kumpas davası, Halkbank’ın hisselerine yansımadı. Davada jürinin kararını açıklanmasını takip eden ilk işlem gününde Halkbank hisseleri açılışta geriledi ancak sonrasında yükselişe geçti.

ABD’nin kumpas davasına ilişkin yürüttüğü skandal karara piyasalar tepki göstermedi. Halkbank’ın borsadaki işlem hacmi arttı, Halkbank hisseleri yatırımcı akınına uğradı.

Dünü 10.92 TL’den kapatan Halkbank hisseleri, bugün ilk açılışta sadece 3 değer kaybederek 10.88 seviyesine indi. Sonrasında ise yatırımcılar alım için adeta birbirleri ile kapıştı. Bankanın hisseleri kısa sürede arttı ve %5.1 yükseldi. 11.44 seviyesine kadar çıkan hisseler, sadece 25 dakika içerisinde 270 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştirdi.

Hisseler Kapış Kapış!

Bu dava sürecinin tamamlanmasının ardından bankaya yönelik olan bu büyük belirsizliğin ortadan kalkması, Halkbank yatırımcılarını rahatlatmaya yetti. Bunun yanında, bankaya verilmesi planlanan cezanın tahminlerin çok altında olacağına ilişkin sinyaller, Halkbank’ın hisselerine olan ilgiyi arttırıyor.

2017 yılında Halkbank hisselerinde meydana gelen artış %15 oranını yakaladı. Ayrıca bankacılık endeksinin %32 prim yapması da hisselerde oluşan potansiyeli de gözler önüne seriyor. Tüm bunların yanında ABD’deki davadan ceza alacak olanın kişi mi yoksa kurum için mi olacağının da netleşmesi gerekiyor.

Dava açıldı açılalı Halkbank hisselerinde sürekli bir artış gözlemlendi. Üstelik Halkbank hisseleri sadece Türk değil, yabancı yatırımcılar tarafından da büyük ilgi gördü. Halkbank kumpasına yatırımcıdan tepki gelmedi, hisseler düşmesi gereken yerde artış gördü.

Tüm yaşananlara rağmen Halkbank yine de 2017 yılında büyümesini sürsürdü ve büyümeye de devam ediyor.