Volkswagen’den Sürücüsüz Araca 34 Milyar Euroluk Yatırım!

Volkswagen ve Silikon Vadisi’nin önemli isimleri arasında yer alan Aurora, sürücüsüz araçlarla ilgili yeni bir anlaşma yaptı.

Volkswagen İle Aurora Anlaştı

Otomobilin dünya devleri arasında ilk sıralarda yer alan Volkswagen otonom sürüş için yeni bir adım attı. Silikon Vadisi’ndeki Aurora şirketi ile masaya oturan Alman otomobil devi, söz konusu teknolojinin geliştirilmesini ve bu teknolojiyle rakiplerini geride bırakmayı istiyor. AR-GE çalışmalarıyla sektörel liderliği kapmak isteyen şirket, bu kapsamda üç sene gibi kısa bir zaman diliminde yollarda olmayı planlıyor. Geliştirilmesi öngörülen sürücüsüz araçlarsa taksi hizmeti verecek.

Proje 3 Yılda Tamamlanacak

Almanya merkezli üretim yapmakta olan Volkswagen’in üst düzey yöneticisi Chris Urmson ve Silikon Vadisi’nde yer alan Aurora yetkilileri bir araya geldi. Alınan bilgilere göre taraflar masadan anlaşarak kalktı. Otonom sürüşü bir adım daha ileri taşıyacak projenin önümüzdeki 3 yıl içerisinde tamamlanası hedefleniyor.

Volkswagen’i Taksi Filosu 2021’de Yollarda

Volkswagen bu kapsamda 2021 yılına gelindiğinde taksi filosuyla hizmet vermek istiyor. Şirketin hizmet alanı şimdilik açıklanmasa da, filonun çok sayıda kentte hizmet vereceği ifade ediliyor. Taksi filosunun özellikle büyük kentlerde yoğunlaşması da beklentiler arasında yer alıyor.

Tanıtım ve İlk Sürüş 2018’de

Taksi filosunun ilk örneklerinin 2018 yılı sonlarına doğru tanıtımı yapılacak” söylentileri dikkat çekerken, test sürüşünün sabırsızlıkla beklendiği kaydedildi. Yapılan açıklamalara göre Volkswagen, söz konusu teknolojiye 2023’e kadar en az 34 milyar Euroluk yatırım yapacak. Anlaşma ardından ne Volkswagen ne de Aurora’dan herhangi bir açıklama şimdilik yapılmadı. Projenin detayları da sır gibi saklananlar arasında yer alıyor.

Silikon Vadisi’nin önemli markalarından olan Aurora, geçen haftalarda Hyundai ile de masaya oturmuş, otonom araçlarla ilgili anlaşmaya varmıştı.