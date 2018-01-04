Sigara ve Alkole Zam Geldi Mi?
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Sigara ve Alkole Zam Geldi Mi?


Sigara ve Alkole Zam Geldi Mi?
Sigara ve Alkole Zam Geldi Mi? Seda Polat - Tarih: 2018-01-04 Saat: 19:56:35
Anasayfa Eko Gündem Sigara ve Alkole Zam Geldi Mi?

2018 yılının gelmesiyle zam uygulanacak şeyler de kesinleşmeye başladı. Alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi %7,1 oranında artış gösterdi. Sigara ve tütün ürünlerinin vergi oranları ise herhangi bir değişikliğe uğramadı.

2018 yılının gelmesiyle zam uygulanacak şeyler de kesinleşmeye başladı. Alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi %7,1 oranında artış gösterdi. Sigara ve tütün ürünlerinin vergi oranları ise herhangi bir değişikliğe uğramadı.

Maliye Bakanlığı’nca yeniden belirlenen oranlar duyuruldu. Bakanlık tarafından gelen ve yeni belirlenen oranlara göre alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarında %7,1 oranında bir yükselme gerçekleşti. Rakı için bu asgari vergi tutarı 11,3 lira oldu. Votka ve cin alkollü içecekleri için ise asgari vergi tutarı 11.6’ya çıktı. Bira ise fiyatından dolayı en az zam gelen oldu. Biranın fiyatında sadece 9 kuruşluk bir artış yaşandı.

Tütün Ürünlerine Yok!

Her yıl yüklü miktarda vergilerin uygulandığı alkollü içecek ve tütün ürünlerinden bu yıl sadece birine zam uygulandı. Vergi üzerinden gerçekleştirilen bu artış ile alkollü içeceklerin perakende fiyatlarında %3 civarında bir artış eklenmesi bekleniyor. Bu hesaplamayla bakıldığında ise rakının fiyatında 4-4.5 liralık bir artışın yaşanması öngörülüyor.

Alkollü içeceklere zam gelirken, sigara ve tütün ürünlerinde herhangi bir fiyat artışı yaşanmadı. Sigara bu yıl herhangi bir vergi artışına tabi olmadığından fiyatları geçen yılki ile aynı kalacak.

Özel tüketim vergisinin alındığı alkollü içeceklerde %7,1 oranında bir artış yaşandı. Bu artış ile birlikte en çok fiyatı yükselen rakı, cin ve votka oldu. bu vergi artışından en az etkilenen ise bira oldu. bira 9 kuruşluk bir zamla alkollü içeceklerin arasında en az zam gelen içecekler grubuna girdi. 

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