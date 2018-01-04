Ev Alıp Satanlar Dikkat! Ceza Almayın!
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Ev Alıp Satanlar Dikkat! Ceza Almayın!


Ev Alıp Satanlar Dikkat! Ceza Almayın!
Ev Alıp Satanlar Dikkat! Ceza Almayın! Seda Polat - Tarih: 2018-01-04 Saat: 20:17:42
Anasayfa Eko Gündem Ev Alıp Satanlar Dikkat! Ceza Almayın!

Tapu işlemlerinde doğru bilgi verilmemesi cezaya neden oluyor. Gayrimenkullerin (arsa, ev vb.) gerçekteki alım-satım bedellerinin doğru olarak belirtilmemesi halinde ilerleyen dönemlerde taraflar ceza alıyor.

Tapu işlemlerinde doğru bilgi verilmemesi cezaya neden oluyor. Gayrimenkullerin(arsa, ev vb.) gerçekteki alım-satım bedellerinin doğru olarak belirtilmemesi halinde ilerleyen dönemlerde taraflar ceza alıyor.  

Tapu işlemlerinde satın alınan veya satılan gayrimenkullerin gerçeği olduğu gibi yansıtan alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçeği olduğu gibi yansıtan gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi büyük bir önem taşıyor. Ayrıca bunların yanında beyanı gereken bir kazancın da doğması halinde gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken şartlar arasında.

Doğru ve tam olarak ödenmeyen tapu harçları satıcı ile alıcıdan ayrı ayrı cezalı olarak alınıyor. Bu nedenle de ev satarken veya alırken bedeli düşük göstermek isteyenlerin iki defa düşünmesi gerekiyor.

Her İki Tarafa da Ceza Kesiliyor!

Ev sahibi olmak isteyenler keselerine uygun bir ev bulduklarında tüm birikimlerini bu eve bağlıyorlar. Bu da kişilerin emlak, taşınma, tapu masrafı gibi giderlerini en düşük maliyette tutmak istemelerine neden oluyor. Bu sebeple de tapu harcında düşük fiyat yazıyorlar. Daha az vergi ödemek için ev faturasını düşük rakamdan gösteriyorlar. Davranışlar böyle ilerleyince de ileriki dönemlerde hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı olmak üzere ceza kesiliyor.

Alım satım işlemlerinde tapu harcı emlak vergisi değerinden düşük olmamak üzere hesaplanıyor. Ancak vatandaşlar evin fiyatının yüksek olduğu durumlarda evi daha düşük göstererek tapu harcından ve vergiden kısmaya çalışıyorlar. İki taraf için de kazanç sağlayan bu olayda, zarar gören kesim devlet oluyor. Devlet de bunu önlemek adına hem satıcıya hem de alıcıya ayrı ayrı ceza kesiyor. 

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