Türkiye’ye Büyük Doğalgaz İthalatı!

Rusya merkezli enerji şirketi Gazprom, 2017 yılında Türkiye’ye 29 milyar metreküp doğalgaz ihracatında bulundu.

Geçen yıl yani 2017 yılında ünlü enerji şirketi Gazprom, Türkiye’ye tam 29 milyar metreküp doğalgazın satıldığını bildirerek, rekor kırdıklarını ifade etti. Şirket yetkilileri konu ile ilgili açıklama yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan yetkililer Türkakımı doğalgaz projesinde iki hattın 700 kilometrelik bölümünün tamamlandığını belirtti.

Bu tamamlanma ile birlikte projenin %38’lik kısmı tamamlanmış oldu. Şirket yetkilileri projenin aktif bir şekilde ilerlediğinin de altını çizdi.

Türkiye’den gelen doğalgaz talebinin sürekli bir artış gösterdiğini belirten şirket yetkilileri, Türkiye’nin önceki yıllara oranla daha fazla doğalgaz aldığını belirtti. 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %17,3 oranında bir artış yaşandığını söyleyen yetkililer, bu artış işe Türkiye’ye tam 29 milyar metreküplük bir doğalgaz ihracatının olduğunu belirtti.

Bu seviyenin 2014 yılındaki seviyeden 1,7 milyar metreküp daha fazla olduğu da konuşmalara eklendi.

Doğalgaz İthalatını Artıran Tek Ülke Biz Değiliz!

Şirketin doğalgaz ihraç ettiği ülke oldukça fazla. Dünya üzerinde yer alan ve özellikle Türkakımı projesinin geçtiği yerlerde de doğalgaz alımında büyük bir artış yaşandı. Türkakımı projesinin geçiş güzergahında olan Macaristan, ihraç ettiği doğalgazı 2017 yılında artırdı. Aynı şekilde Bulgaristan’da bu artışı yaşayanlar arasında. Bu iki ülkeyi yine Yunanistan ve Sırbistan da takip ediyor.

Türkakımı projesinin tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ettiriliyor. Bu proje ile Türkiye daha rahat bir alışveriş ortamı sağlamış olacak ve bu alışveriş daha güvenlikli bir şekilde sağlanacak.