Dolardan Merkez Bankalarının Politikalarına Destek Veren Hareket

Küresel piyasalarda gücünü kaybeden dolar, dünya üzerindeki merkez bankalarının görevini yapıyor olabilir. ABD Dolarının, 2003 senesinden günümüze kadar süreçte gösterdiği en kötü senelik performansı 2017’de gözlemlendi. Bank of New York Mellon Corp. ve Credit Agricole SA ekonomistleri, dolarda meydana gelecek daha çok düşüşün merkez bankalarının para politikalarında hedefledikleri kadar fazla sıkılaştırmacı politika uygulamak zorunda kalmayacakları anlamına geldiğini belirtti.

Ekonomistlerin argümanına göre ABD Doları'nda görülecek değer kaybı rakip paraların yukarı yönlü seyir izlemesine destek olabilir ve diğer bölgelerdeki ekonomik büyüme ve enflasyonu duraklatarak faizlerin alternatif duruma göre düşük kalması için uygun piyasa koşulları oluşturabilir.

Güçsüz bir seyir izleyen dolar diğer merkez bankaları üzerinde etkili olabileceğine işaret eden Londra Credit Agricole faiz stratejisi birim yöneticisi Mohit Kumar, daha geniş bir açıdan bakıldığında güçlü paranın, parasal sıkılaştırma politikasına daha yatkın olduğunu dile getirdi.

Bu hafta düzenlediği bir raporda müşterilerine açıklamalarda bulunan BNY Mellon kıdemli döviz stratejisti Neil Mellor, dövizdeki önemli güçlenmenin canlanan enflasyona yönelik öngörüleri boşa çıkarma potansiyeli olduğunu belirtti.

Değer Kaybı Fiyat İstikrarının Sağlanmasını Zorlaştırabilir

Euronun dolar karşısında üç senenin zirve seviyesine yaklaşmasıyla beraberinde ABD parasında daha fazla düşüş Avrupa Merkez Bankası (AMB)’nin teşvik planı temposu üzerinde etki gösterebilir. Eylül ayında eurodaki yükselişe dikkat çekerek oynaklığın fiyat istikrarı üzerinde hasar verici etkisinin bulunabileceğine dair uyarı yaptığını anımsatan AMB Başkanı Mario Draghi, euronun yükselmeyi sürdürmesi durumunda AMB'nin varlık alımlarını azaltma hızını artırdığını görmenin imkansızlaşacağını belirtti.