Ticari Hayat Diplomasiden Etkilenmedi! Almanya’ya İhracat Yüzde 7 Arttı
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Ticari Hayat Diplomasiden Etkilenmedi! Almanya’ya İhracat Yüzde 7 Arttı


Ticari Hayat Diplomasiden Etkilenmedi! Almanya’ya İhracat Yüzde 7 Arttı
Ticari Hayat Diplomasiden Etkilenmedi! Almanya’ya İhracat Yüzde 7 Arttı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-04 Saat: 22:20:10
Anasayfa İthalat&İhracat Ticari Hayat Diplomasiden Etkilenmedi! Almanya’ya İhracat Yüzde 7 Arttı

Türkiye-Almanya arası ilişkilerde geçtiğimiz sene yaşanan diplomatik sorunlara karşın Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke 14.9 milyar dolar tutarla Almanya olarak belirlendi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile açıkladığı veriler kapsamında, Türkiye'nin ihracat rakamları 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 10.22 oranında artarak 157.1 milyar dolara çıktı. Türkiye, bu ihracat tutarıyla Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci senelik ihracat rakamı olarak belirlendi.

Türkiye'nin geçtiğimiz sene en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ile yaşanan siyasi sorunlarla gündeme gelen ülke Almanya oldu. TİM’in elde ettiği veriler dahilinde, Türkiye'nin Almanya'ya gerçekleştirdiği ihracat 2017'de bir önceki seneye kıyasla yüzde 7.8 oranında artarak 14.9 milyar dolara yükseldi. Almanya'nın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 9.5 oranında olarak belirlendi. Almanya’yı yüzde 5.9'luk ihracat payıyla İngiltere ve yüzde 5.3 ihracat payıyla İtalya seyretti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Jan Nöther, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam bir temele dayandığını dile getirdi. Alman ve Türk firmalarının karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde ilişkilerinin olduğunu ifade eden Nöther, ihracattaki artışın Türk şirketlerinin küresel pazarın rekabet koşullarında yüksek kalitede ürün ve hizmetleri pazara sürebileceğinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Nöther, Türkiye'den Almanya'ya en çok ihraç edilen ürünlerin otomobil, otomobil parçaları, elektrikli aletler, tekstil ve makine sanayisi ürünleri olduğuna değindi.

Almanya Ekonomisinin Büyümesinden Türkiye De Etkilenecek

Alman ekonomisinin çok olumlu bir gelişme gösterdiğine dikkat çeken Nöther, Alman Odalar Birliğinin yaptığı bir araştırmalardan yola çıkarak, ülkenin 2017'de gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2 oranında büyüdüğünü belirtti. 2018 senesine yönelik yüzde 2.2 oranında büyüme öngördüklerini ifade eden Nöther, bu gelişmelerden Almanya ve Türkiye arasındaki ticaretin de pozitif yönde etkileneceğini aktardı.

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