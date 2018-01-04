BES Fonları Yatırımcılarına Yüzde 47 Oranında Getiri Sağladı
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BES Fonları Yatırımcılarına Yüzde 47 Oranında Getiri Sağladı


BES Fonları Yatırımcılarına Yüzde 47 Oranında Getiri Sağladı
BES Fonları Yatırımcılarına Yüzde 47 Oranında Getiri Sağladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-04 Saat: 23:03:14
Anasayfa Eko Gündem BES Fonları Yatırımcılarına Yüzde 47 Oranında Getiri Sağladı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları 2017 senesini ortalama yüzde 14.7 oranında değer artışıyla sonlandırırken, yüzde 47.5 oranında getiri sağlayarak hisse senedi fonları arasında diğer hisselere kıyasla açık ara farkla ilk sırada yerini aldı.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’te hisse senedi yoğunlulu fonları tercih eden mevduat sahipleri, geçtiğimiz sene yüzde 47.5 oranında kazanç sağladı. Finnet’in elde ettiği veriler dahilinde, BES fon türlerinde hisse senedi ağırlıklı fonlar, 2017 senesinde yatırımcısına yüzde 47.5 oranında getiri sağladı. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan BIST 100 endeksinin yüzde 47.6 oranında yükselişine ulaşan BES hisse senedi fonları, diğer fon türlerinin çok daha üstünde kazanç sağlamasıyla yatırımcılarını memnun etti.

En Çok Cigna Finans Kazandırdı

BES fonları, geçen sene ortalama yüzde 26.54 oranında kazanç sağlarken, çeşitleri baz alınarak incelendiğinde hisse senetlerini yüzde 14.69’lük oranla fon sepeti fonları ve yüzde 20.33’lük oranla kıymetli maden fonları takip etti. 2017 senesinin en az kazandıran BES fon türü ise yüzde 10.45 oranında kazançla borçlanma araçları olarak belirlendi. BES fonları içinde en çok kazandıran 10 fon, Cigna Finans Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik, Allianz Hayat Emeklilik, Ziraat Hayat Emeklilik ve Garanti Emekllilk firmalarının fonları oldu. Cigna Finans'ın hisse senetlerinden yoğun fon yüzde 65 ile en çok kazandıran fon olurken, yoğun fonu yüzde 57.4'lük kazançla Anadolu Hayat ve Allianz Hayat'a ait fonlar seyretti.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndaki değer artışından nasibini alan yatırım fonları geçen sene diğer fon türlerine kıyasla daha çok getiri sağladı. Yatırım fonlarının hisse senedi ağırlıklı olan bölümlerinin senelik bazda ortalama yüzde 37.5 oranında olan kazançları BIST 100 endeksindeki artışın aşağısında kalırken, kazançların fon bazında önemli farklılıklar göstermesi göze çarptı.

Borsa İstanbul Pay Piyasası BES BIST 100 Cigna Finans
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