AVM Ciro Endeks Verileri Açıklandı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research’ın iş birliği ile açılan AVM Endeksi’nin Kasım 2017 sonuçları bildirildi. Her ay düzenli olarak yayınlanan veriler dahilinde, ciro endeksi 2016 senesinin kasım ayı ile kıyaslandığında ve enflasyondan arındırılmamış şekilde incelendiğinde yüzde 19.3 oranında artarak 241 puana çıktı. Enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ise ciro endeksindeki artış yüzde 5.6 olarak belirlendi.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da 1057 lira, Anadolu’da 827 lira olarak tespit edildi. Türkiye genelinde metrekare verimliliği Kasım 2017 senesinde 919 liraya çıktı. Aynı süreçte kategori olarak incelendiğinde en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde gözlemlendi. Teknoloji kategorisi 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla, enflasyondan arındırılmadan yüzde 29.6 oranında yükseldi.

Kasım 2016 ile kıyaslandığında AVM’lerdeki kategori ciroları, yüzde 23.8 oranında giyim kategori ciroları yüzde 17.7, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 17, hipermarket kategori ciroları yüzde 15.6 ve ayakkabı kategori ciroları yüzde 10 arttı. Ayakkabı kategori ciroları ise Kasım 2017 tarihi itibarıyla enflasyon oranının altında seyir izledi. Kasım 2017 verileri bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2 oranında azaldı.

Ciro Artışı Enflasyondan Fazla Artış Gösterdi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AYD Başkanı Hulusi Belgü, ciro endeksinin sene sonuna doğru yüzde 19.3 artışta enflasyonun çok üstünde olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Kategori olarak incelendiğinde teknoloji kategorisindeki artışın teknoloji perakendecileri ve taleplerini zorlanmadan karşıladığını dile getiren Belgü, diğer alanlar kategorisinin geçen sene ekim ayından sonra bu ay ikinci olmasının ziyaretçilerin mobilya, kozmetik, eğlence alışverişlerinde de AVM’leri sürdürülebilir olarak tercih ettiğini gösterdiğini anlattı.