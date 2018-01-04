KOBİ’ler Ülke Cirosunun Yüzde 62’lik Bölümünü Oluşturuyor

Ticaretin temel unsurunun Türkiye'de KOBİ'ler olduğuna işaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu durumda KOBİ’lerin sistemin dışında düşünülmesinin imkansız olduğunu dile getirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımda bulunduğu "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Taşınır Rehin Sicili" başlıklı panelde yapmış olduğu konuşmalarda Kaan, KOBİ yapılarındaki yükselişin kayda değer bir ivme kazandığını ifade etti.

Kırsal Kesime Göçle KOBİ’ler Yeniden Ekonominin Temeli Olacak

KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin ciddi bir bölümünü temsil ettiğine işaret eden Kaan, KOBİ’lerin en çok ticaret sektöründe faaliyet gösterdiğini ve canlandığını aktardı. Ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırılmasına göre son 3 senede KOBİ’lerin yüzde 42’lik bölününün toptan ve perakende ticaret, yüzde 17’lik bölümünün motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımını, yüzde 16.2’lik bölümünün ulaştırma ve depolama, yüzde 15.4’lük bölümünün ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdiğini bildiren Kaan, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerin ortalama istihdamdaki payının yüzde 30 oranında, maaş ve ücret payının yüzde 27, ciro payının yüzde 51, faktör maliyetiyle katma değer payının yüzde 27 oranında olduğunu ifade etti. Günümüzde KOBİ’ler Türkiye ihracatının yüzde 55’ini, istihdamın yüzde 73’ünü, ithalatın yüzde 38’ini, cironun da yüzde 62’sini oluşturuyor.

Büyük şehirlerden kırsal kesime göçün başladığını dile getiren Kaan, son 4 sene içinde kırsal kesimin ve Anadolu’nun itici gücünün tekrar KOBİ’ler olacağını öngördüklerini aktardı. MÜSİAD üyelerinin büyük bir kısmının KOBİ olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Kaan, hedeflerinin MÜSİAD’ın kuruluş ruhunun bozulmadan ve büyüyerek çoğalması olduğunu anlattı.