KOBİ’ler Ülke Cirosunun Yüzde 62’lik Bölümünü Oluşturuyor
Advert Advert Advert


KOBİ’ler Ülke Cirosunun Yüzde 62’lik Bölümünü Oluşturuyor


KOBİ’ler Ülke Cirosunun Yüzde 62’lik Bölümünü Oluşturuyor
KOBİ’ler Ülke Cirosunun Yüzde 62’lik Bölümünü Oluşturuyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-04 Saat: 23:44:15
Anasayfa Eko Gündem KOBİ’ler Ülke Cirosunun Yüzde 62’lik Bölümünü Oluşturuyor

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, günümüzde KOBİ'lerin Türkiye ihracatının yüzde 55'lik bölümünü, istihdamın yüzde 73'lük bölümünü, ithalatın yüzde 38'lik bölümünü, cironun ise yüzde 62'lik bölümünü oluşturduğuna dikkat çekti.

Ticaretin temel unsurunun Türkiye'de KOBİ'ler olduğuna işaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu durumda KOBİ’lerin sistemin dışında düşünülmesinin imkansız olduğunu dile getirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımda bulunduğu "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Taşınır Rehin Sicili" başlıklı panelde yapmış olduğu konuşmalarda Kaan, KOBİ yapılarındaki yükselişin kayda değer bir ivme kazandığını ifade etti.

Kırsal Kesime Göçle KOBİ’ler Yeniden Ekonominin Temeli Olacak

KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin ciddi bir bölümünü temsil ettiğine işaret eden Kaan, KOBİ’lerin en çok ticaret sektöründe faaliyet gösterdiğini ve canlandığını aktardı. Ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflandırılmasına göre son 3 senede KOBİ’lerin yüzde 42’lik bölününün toptan ve perakende ticaret, yüzde 17’lik bölümünün motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımını, yüzde 16.2’lik bölümünün ulaştırma ve depolama, yüzde 15.4’lük bölümünün ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdiğini bildiren Kaan, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerin ortalama istihdamdaki payının yüzde 30 oranında, maaş ve ücret payının yüzde 27, ciro payının yüzde 51, faktör maliyetiyle katma değer payının yüzde 27 oranında olduğunu ifade etti. Günümüzde KOBİ’ler Türkiye ihracatının yüzde 55’ini, istihdamın yüzde 73’ünü, ithalatın yüzde 38’ini, cironun da yüzde 62’sini oluşturuyor.

Büyük şehirlerden kırsal kesime göçün başladığını dile getiren Kaan, son 4 sene içinde kırsal kesimin ve Anadolu’nun itici gücünün tekrar KOBİ’ler olacağını öngördüklerini aktardı. MÜSİAD üyelerinin büyük bir kısmının KOBİ olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Kaan, hedeflerinin MÜSİAD’ın kuruluş ruhunun bozulmadan ve büyüyerek çoğalması olduğunu anlattı.

KOBİ MÜSİAD Abdurrahman Kaan Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Taşınır Rehin Sicili İthalat İhracat
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Egzoz Gazı Emisyon Sınırını Aşanlara Ceza Yağdı
Egzoz Gazı Emisyon Sınırını Aşanlara Ceza Yağdı
Borsada Gün Sonu (4 Aralık 2017)
Borsada Gün Sonu (4 Aralık 2017)