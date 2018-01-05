Otomobil Satışlarında 1 Milyon Hedefi Geçilemedi
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Otomobil Satışlarında 1 Milyon Hedefi Geçilemedi


Otomobil Satışlarında 1 Milyon Hedefi Geçilemedi
Otomobil Satışlarında 1 Milyon Hedefi Geçilemedi Hatice Demir - Tarih: 2018-01-05 Saat: 08:22:42
Anasayfa Otomotiv Otomobil Satışlarında 1 Milyon Hedefi Geçilemedi

Otomotiv Distribütörleri Derneği 2017 yılına ait otomobil ve de hafif ticari araç satış rakamlarını yayınladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan 2017 yılı hafifi ticari araç ve otomobil satış verilerine göre bu sektörler bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,8 azaldı. Toplam satış adedi ise 956 bin 194 oldu. 2016 yılında bu sektörlerde toplamda 983 bin 720 adet araç satışı gerçekleşmişti.

2017 yılında otomobil satışlarındaki düşüş hafif ticari araçlara nazaran daha fazla oldu. 2016 yılında toplam 757 bin otomobil satılmışken 2017 yılında yüzde 4,52 düşüş yaşanarak 722 bin 759 adet satış gerçekleşti.

Aralık Ayında Hafifi Ticari Araç Pazarı Hareketlendi

2017 yılının Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 4 azaldı. Bu ay içerisinde 136 bin 240 adet otomobil, 141 bin 912 adet hafif ticari araç satıldı. Aralıkta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,73 geriledi ve 99 bin 694 adet oldu. 2016'nın aynı ayında 108 bin 44 adet otomobil satılmıştı. Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,91 büyüdü ve satışlar 36 bin 546 adede çıktı. 2016 Aralık'ta 33 bin 868 adet satış yapılmıştı.

2.0 ve Üzerindeki Motora Sahip Araçların Satışında Sert Düşüş

2017 yılı Aralık ayının sonu itibarı ile 2.0 ve üzerindeki motora sahip otomobillerin satışlarında yüzde 46,9 düşüş yaşandı. Bu dönemde toplam 4 bin 507 adet hibrit ve 76 adet tamamen elektrikli otomobil satıldı. Yeni araç satışlarında otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 60’ın üzerine çıktı.

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