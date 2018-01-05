05.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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05.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


05.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
05.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-05 Saat: 08:41:32
Anasayfa Altın&Döviz 05.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolarda yaşanan olumlu gelişmeler kurun düşüş yönlü hareket etmesine neden oldu. Dolar kuru güne 3,75 liradan başladı.

Yılbaşından itibaren dolar kurunda olumlu bir hava etkili oldu. Kur 3,75 sınırına kadar geriledi. Son 10 haftanın en düşük seviyesine ulaşmış olan kurun önümüzdeki günlerde de aynı yönde hareket etmesi bekleniyor.

Kurun bu seviyelerde hareket etmesinin en önemli nedenlerinden biri ABD’de yaşanan gelişmeler. Amerikan borsalarının üçü de günü rekor puanlar ile kapattı. Bunda en önemli etkenlerden biri ise istihdamda özel sektörün son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydederek rekor seviyeye ulaşması oldu.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7481’den kapanan Dolar kuru bugün güne yüzde 0,07’lik bir artış yaşayarak 3,7509 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5270 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5299’dan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunun sabit olmasına rağmen dolarda yaşanan gelgitler paritenin 1,2073 seviyesine yükselmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 0,59 yükselerek yeniden 15 bin 34 dolar seviyesine ulaştı.

BIST100 Endeksi

Borsa güne yüzde 0,48 düşerek 115491 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Altındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın güne 159,37 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

260,57 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise yatay bir seyir izliyor.

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