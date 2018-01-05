Bir Transfer Türkiye’nin Aylık Cari Açığının Yüzde 1’ini Kapattı

Cenk Tosun için günlerdir devam eden transfer dedikoduları sonunda resmiyet kazandı. Ünlü futbolcu İngiltere’nin güçlü takımlarından Everton’a 27 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Bu rakam Türkiye futbol tarihinde bir rekorun da kırılmasını sağladı. Bundan öncesinde en yüksek bedel ile dışarıya satılmış olan futbolcu 17 milyon Euro bonservisi ile Mousa Sow olmuştu.

Cenk Tosun’un transferi yalnızca futbol severler için değil devlet için de oldukça önemli oldu. Türkiye’nin cari açığı kapatabilme çabaları içerisinde Cenk Tosun önemli bir yere sahip oldu. Aylık 3,5 milyar dolar cari açık veren ülkemizin yüzde 1’lik açığı bu transfer ile kapandı.

Mehmet Şimşek Teşekkür Etti

Konu ile ilgili Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Twitter üzerinden Beşiktaş ve Cenk Tosun’a teşekkürlerini iletti. Şimşek cari açığın kapatılmasındaki önemini vurguladığı bu transferin herkese hayırlı olmasını diledi.

Kara Kartalların Önemli Bir Yatırımı

2014 yılında Gaziantepspor’dan herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Cenk Tosun kara kartallar açısından önemli bir yatırım oldu. Türk spor kulüpleri ne yazık ki ciddi borç rakamları ile karşı karşıya. Bunun yanı sıra Beşiktaş önümüzdeki yılda Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak ve oradan gelmesi muhtemel gelirden de mahrum olmuş olacak. Bu da Cenk Tosun satışının finansal açıdan kulübü rahatlatacağını gösteriyor.