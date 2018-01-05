Bir Transfer Türkiye’nin Aylık Cari Açığının Yüzde 1’ini Kapattı
Advert Advert Advert


Bir Transfer Türkiye’nin Aylık Cari Açığının Yüzde 1’ini Kapattı


Bir Transfer Türkiye’nin Aylık Cari Açığının Yüzde 1’ini Kapattı
Bir Transfer Türkiye’nin Aylık Cari Açığının Yüzde 1’ini Kapattı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-05 Saat: 09:01:11
Anasayfa Eko Gündem Bir Transfer Türkiye’nin Aylık Cari Açığının Yüzde 1’ini Kapattı

Beşiktaş’ın ünlü oyuncusu Cenk Tosun’un İngiltere takımı Everton’a gerçekleştirdiği sürpriz transfer cari açığın kapatılmasında etkili olacak.

Cenk Tosun için günlerdir devam eden transfer dedikoduları sonunda resmiyet kazandı. Ünlü futbolcu İngiltere’nin güçlü takımlarından Everton’a 27 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Bu rakam Türkiye futbol tarihinde bir rekorun da kırılmasını sağladı. Bundan öncesinde en yüksek bedel ile dışarıya satılmış olan futbolcu 17 milyon Euro bonservisi ile Mousa Sow olmuştu.

Cenk Tosun’un transferi yalnızca futbol severler için değil devlet için de oldukça önemli oldu. Türkiye’nin cari açığı kapatabilme çabaları içerisinde Cenk Tosun önemli bir yere sahip oldu. Aylık 3,5 milyar dolar cari açık veren ülkemizin yüzde 1’lik açığı bu transfer ile kapandı.

Mehmet Şimşek Teşekkür Etti

Konu ile ilgili Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Twitter üzerinden Beşiktaş ve Cenk Tosun’a teşekkürlerini iletti. Şimşek cari açığın kapatılmasındaki önemini vurguladığı bu transferin herkese hayırlı olmasını diledi.

Kara Kartalların Önemli Bir Yatırımı

2014 yılında Gaziantepspor’dan herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Cenk Tosun kara kartallar açısından önemli bir yatırım oldu. Türk spor kulüpleri ne yazık ki ciddi borç rakamları ile karşı karşıya. Bunun yanı sıra Beşiktaş önümüzdeki yılda Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak ve oradan gelmesi muhtemel gelirden de mahrum olmuş olacak. Bu da Cenk Tosun satışının finansal açıdan kulübü rahatlatacağını gösteriyor.

cenk tpsun beşiktaş everton
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
5 Aralık 2018 - Borsa Güne Yükseliş Yönlü Başladı
5 Aralık 2018 - Borsa Güne Yükseliş Yönlü Başladı
05.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
05.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!