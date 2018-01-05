Kütahya’ya Pakistanlı Şirketten Yatırım

Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesinde ilaç fabrikası kurmaya karar veren Pakistanlı bir şirket konu ile ilgili ilçe Kaymakam’ı ile görüşerek arazi tahsisi konusunda anlaşma imzaladı. Anlaşma dün firma yetkilisi Riaz Ahmed ve ilçe Kaymakamı Yüksel Kara arasında imzalandı. Kaymakam Kara, Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesinin yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ilgi gördüğünü belirterek bu konudan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinin birçok yere yakınlığı ve sağladığı imkanlar ile Pakistanlı ilaç üreticisi firmanın ilgisini çektiğini belirten Kara geçtiğimiz yıl içerisinde bölgelerine gelerek incelemelerde bulunan Segnen firmasının Türkiye genelindeki araştırmalarını tamamlayarak Tavşanlı’da karar kıldığını ifade etti. Firmaya ilçedeki organize sanayi bölgesinin 2. Etabından 26 bin 500 metrekarelik alan tahsis edildiğini belirten Kara, firmanın ilçeye yapacağı ilk yatırımın 20 milyon lira değerinde olacağını ifade etti. Bu yatırımın farklı firmalardan gelecek yatırımları da ilçelerine çekeceğini düşündüklerini belirten Kara kurulacak fabrikanın istihdama da faydası olacağı için memnun olduklarını söyledi.

Ortadoğu ve Avrupa’ya İlaç Satışı Olacak

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu fabrikanın faaliyete başlaması ile birlikte bölgeye ve ülkeye katkıları olacağını ifade etti. Hem Avrupa hem de Orta Doğu’ya ilaç satışı yapacak olan firmanın bu konuda kendileri için önemli bir adım olduğunu belirten Vural öncelikle 50 kişilik istihdam ile başlayacak yabancı yatırımcının ardından çekeceği farklı yatırımlar ile bölgenin kalkınması açısından önemli bir değer olduğunun altını çizdi.