ABD’de Fintech Şirketleri Yatırımcılarının Yüzünü Güldürdü

Birçok sektörde kendilerine yer bulabilen finansal teknoloji şirketleri gün geçtikçe değer kazanmaya devam ediyor. 2017 yılı başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların çılgınca yükselmesi ile bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin karlılıklarının artmasına neden oldu. Bunun yanı sıra fintech şirketleri de beklenenin üzerinde kar elde etti. Öyle ki ABD piyasalarındaki en büyük 500 şirketin gelirinden çok daha fazla gelir elde eden fintechler bulunuyor.

Yüzde 89 Gelir Sağladı

Ağırlıklı piyasa değerlerine göre, Kasım 2016 ile Kasım 2017 aralığındaki 1 yıllık dönem içerisinde Amerika Birleşik Devletleri merkezli en büyük 10 fintech firması, yüzde 89 oranla yatırımcılarına geri dönüş sağladı. Aynı tarihlerde, Amerika’nın en büyük 500 şirketinin yer aldığı S&P 500 endeksi ise yüzde 20 geri dönüş sağladı. Rakamlar, 20 yıl önce hayatımızda olmayan fintech şirketlerinin, aralarında 100 yıllık firmaların da olduğu S&P 500 şirketlerine 70 puanın üzerinde getiri farkı attığını gösteriyor.

Fintech Firmalarının Toplam Değeri 170 Milyar Dolara Ulaştı

2017 yılının Haziran ayında finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren şirketlerin toplam piyasa değeri ilk defa 100 milyar dolar seviyesini aştı. Aradan geçen 6 aylık sürecin ardından ise sadece 5-10 yıllık bir mazisi olan bu şirketler 170 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu hızlı büyüme rakamları geleceğin şirketlerinin finansal teknolojiye yoğunlaşacağının öngörülmesine neden oluyor.