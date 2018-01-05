2018 Sakıp Sabancı Ödüllerinin Konusu Belirlendi

Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nün 2017 yılı konusu “Türkiye ve Dünyada Demokratik Yönelitim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler” olarak belirlendi. Ödüle son başvuru tarihi 15 Ocak 2018.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında belirlenen temaya en değerli katkıyı yapan bir kişiye Jüri Özel Ödülü verilecek. Makale kategorisinde ise 45 yaşının altında üç genç araştırmacıya ödül verilecek. Makale Ödülleri ve Jüri Özel Ödülü sahiplerini uluslararası ve bağımsız bir jüri belirleyecek.

Ödül Teması

Zbigniew Brzezinski, yirmi yılı aşkın bir süre önce uluslararası toplumun ve özellikle de Batı'nın büyük çaplı zorluklara cevap verme becerisini giderek bastıran bir "küresel kargaşa" yaratacağını söyledi. O zamandan beri, Batı, eşi görülmemiş ve etkili bir güvenlik, ekonomik, insani ve çevresel zorluklarla kendini gösteren çok sayıdaki küreselleşme krizinin pençesinde. Hem batıdaki hem de gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut demokrasiler, küreselleşmenin çoklu krizlerini etkili bir şekilde çözmekte başarısız olmasına rağmen, bir siyaset ve yönetişim dalgası yaratılmaya ve popülist hareketler dalgası oluşturulmaya başlamıştı. Hem hükümet içinde hem de muhalefette olan bu hareketler, ekonomi ve siyaset arasındaki demokratik kopuş, mülteci akışı ve çok kültürlülüğün başarısızlığı gibi demokrasiye yönelik zorlukları beslemektedir.

Demokratik yönetişime ve yaşanan bu zorluklara, bunların nedenleri ve etkilerinin yanı sıra teşvik ettikleri hareketlere ve aranabilecek alternatif çözümlere yönelik yol gösterici ve yenilikçi analizler sunan teorik analizler ve yenilikçi önermeler içeren makaleler değerlendirmeye tabi tutulacak.