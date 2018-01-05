Araç Sahipleri Dikkat! Motorine Gece Yarısı Zammı Geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından, motorine bu gece yarısından itibaren zam beklenmekte olduğu duyuruldu. PÜİS tarafından gerçekleştirilen açıklamada, 06 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve ürünleri grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklendiği belirtildi. 05-08 Ocak 2018 tarihleri arasında benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliğinin beklenmediği ise açıklamada yer alan bilgiler arasında.

Motorin İstanbul'da 5,13 Lira Olacak

Fiyatların zamlanmasının ardından İstanbul genelinde motorinin ortalama litre fiyatı 5,13 liraya yükselmiş olacak. Benzinin litre fiyatı ise 5,57 lira seviyesinde bulunuyor. Zammın ardından benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı sadece 44 kuruşa inecek.

Zammın Arkasındaki Neden Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş

Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ister istemez zamlanmayı doğurdu. İran’da halen devam etmekte olan olaylar ve de Rusya’nın başı çektiği OPEC ülkelerinin üretimi kısıtlama kararları nedeni ile Brent Petrol son 2,5 yılın zirvesini aşarak 69 dolar seviyesine ulaşmıştı. Yaşanan bu yükseliş ister istemez motorin maliyetlerini de yükseltti. Konu ile ilgili Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada brent petrolün varil başı maliyetinin yükselmesinin üzerine geldi.

Benzin ve LPG açısından şimdilik bir zam beklenmezken ilerleyen günlerde bu ürünlerde de farklı fiyatlandırmalar gerçekleşebilir. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan analistler brent petrol fiyatlarının benzin zammı da getirebileceğinin altını çiziyor.