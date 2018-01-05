Kayı İnşaat Cezayir Yatırımlarına Devam Ediyor

İnşaat alanında dünyanın en büyük uluslararası inşaat şirketleri arasında yer alan Kayı Holding, şirket için önemli bir yatırım merkezi konumunda bulunan Cezayir’de bir projeyi daha hayata geçirdi. Ülkenin başkenti Cezayir ve Oran’dan sonra üçüncü büyük şehir olan Konstantin’de Constantine Otel projesini teslim eden Kayı Holding, bölgedeki anahtar teslim taahhüt projelerine bir yenisini daha ekledi.

Toplamda 17.253 metrekare alana sahip lüks otelde 120’nin üzerinde odanın yanı sıra kafeteryalar, restoranlar, havuz ve oditoryum bulunuyor. Kayı Holding’in ülkedeki 17. projesi olan otelin Mühendislik Tedarik İnşaat (EPC) anahtar teslim inşaatını Kayı İnşaat'ın Cezayir'deki iştiraki olan Bilyap İnşaat üstlendi. Kayı Holding, Cezayir’de son olarak geçtiğimiz yıl Kasım ayında Djanet Otel Projesi’ni teslim etmişti.

‘Her İhtiyacı Karşılayan Mimari Yapısıyla Öne Çıkıyor’

Taahhüt sektöründe 1991 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle lider konumunda bulunduklarını hatırlatan Kayı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz, “Kayı İnşaat olarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarda hayata geçirdiğimiz projelerle inşaat alanında dünyanın en büyük uluslararası inşaat şirketleri arasında yer alıyoruz. Kayı İnşaat’ın öncelikli pazarları arasında yer alan Cezayir’de tamamladığımız Constantine Otel projesiyle de fark yaratan ve örnek projelerimize bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Ülkedeki 17. proje olan Constantine Otel, her ihtiyacı karşılayan mimari yapısı ve konaklama seçenekleriyle öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde de yatırım yaptığımız ülkelerdeki paydaşlarımızla çalışarak, Kayı markasını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz,” dedi.

Kayı İnşaat’ın ana faaliyetleri arasında endüstriyel inşaatlar, rezidans ve konut kompleksleri, ofis binaları, alışveriş ve eğlence merkezleri, otel binaları, eğitim kuruluşları, sağlık kampüsleri, enerji ve diğer altyapı projelerinin inşaatları bulunuyor. Kayı İnşaat, Cezayir’in yanı sıra Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Litvanya, Bulgaristan, Irak ve Libya gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor.