Doğalgaz Zammı Elektrik Üreten Şirketleri Sıkıntıya Soktu

Ülkenin enerji ihtiyacını karşılama adına önemli katkıları bulunan doğalgazdan elektrik üreten santraller üst üste gelen zamlar ve de yaşanan gaz kısıntılarından şikayetçi. Büyük santraller bile zarar ile günü kapatırken küçük ölçekli santraller ise kapanma noktasına gelmiş durumda. Sektörde tablonun oldukça karamsar olduğunu belirten firma yetkilileri Organize Sanayi Bölgelerinde sanayicilerin artan enerji maliyetlerinden dolayı sitemde olduğunu belirtiyor.

Gaz Maliyeti Aşırı Yükseldi

1 Aralık 2017 tarihinde yüzde 8,4 zamla 1 metreküp gazın fiyatını 0,763615 TL’ye yükseltildi. 1 Ocak’ta gelen ikinci bir zam ile metreküp fiyatı yüzde 4,76 arttı ve 0,800 TL oldu. Santrallerin kullandığı gazın 1000 metreküpü KDV ile ÖTV hariç 763 TL’den 800 TL’ye çıktı. OSB’lerde de 300 bin metreküp üzeri tüketicilerde bin metreküp fiyatı yüzde 13,6 zamla 700 TL’den 796 TL’ye yükseldi. Bir diğer sorun da santrallere verilen gazın yarıya düşürülmesi ile oluştu. 8 saat yerine 4 saat çalışmaya zorlanan santraller zamlar nedeni ile artan elektrik maliyetlerini karşılayamayacak duruma geldi.

2017 Yılı Zararla Kapandı

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren santral firması yetkilileri gaz maliyetlerinin artması, gaz kısıntılarının günlük çalışma zamanını azaltması gibi nedenler ile 2017 yılında birçok santralin seneyi zararla kapattığını belirtti. Santrallerin yıl içerisinde hiçbir üretim yapmasa bile TEİAŞ’a ödeme yapmak zorunda olduğunu belirten yetkililer zaman içerisinde bu durumun sürdürülemez olacağını da sözlerine ekledi.