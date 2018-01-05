Araplar Benzin Zammına Tepkili! Bakan Sessizliğini Bozdu

Benzini sudan ucuz bir fiyata tüketen Suudi Arabistan’da bir dönem geride kaldı. Ülkede kullanılan benzinin litre fiyatına bu zamana kadar yapılan en büyük zam uygulamaya geçti. Ülkenin Enerji Bakanı zam sonranda dahi dünyanın en ucuz benzinini kullanan ülkenin Suudi Arabistan olduğunu açıkladı.

Bakandan Benzin Zammı Açıklaması!

Suudi Arabistan’da benzin fiyatları arttı. Suudiler artan fiyatlara tepki verirken, ülkenin Enerji Bakanı açıklama yapmakta gecikmedi. Falih, benzin fiyatları ile ilgili açıklamayı ülkenin resmi TV kanalından yaptı. Benzinin litre fiyatına gelen son zamlara işaret eden Bakan, ülkede kullanılan benzinin birçok ülkeye göre çok daha ucuz olduğunun altını çizdi. Bunu örneklendiren Falih, “Baktığımızda BAE’nin, Umman’ın ve Katar’ın bizden çok daha pahalı benzin tükettiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüketim Arttı, Benzin Zamlandı

Falih benzin litre fiyatına gelen zammın tüketimin artmasından kaynaklandığını kaydederek, “Zam kaçınılmazdı. Tüketimdeki artış yerel bazdaki ekonomimizi zor duruma soktu” dedi. Enerji Bakanı açıklamasında tüketim rakamlarına ilişkin bilgilerde aktardı. Ülkede kullanılan petrolün günlük bazda 4 milyon 700 bin varile ulaştığına dikkat çekerek, “Bu miktar üretilen petrolün ve gazın büyük bölümünün Suudi Arabistan’da kullanıldığını kanıtlıyor. Yüzdelik dilimde ülke içerisinde kullandığımız petrol, ürettiğimizin yüzde 35’lik kısmına denk geliyor” dedi.

Suudi Arabistan’da Benzin Fiyatları

Ülkedeki benzi fiyatları yeni yılda büyük bir zamma ev sahipliği yapmıştı. Benzinin litre fiyatına gelen zam yüzde 82 ile 126 arasında değişmişti. Son zamlarla birlikte ülke içerisinde kullanılan 91 oktanlık benzinin litre fiyatı 0,75 riyalden, 1,37 riyal seviyesine yükselmişti. 91 oktanlık benzine gelen zam yüzde 82 oranında uygulanmıştı. 95 oktanlık benzin yeni yılla birlikte yüzde 126’yı bulan oranda artmıştı. Ülke zam öncesinde 95 oktanlık benzini 0,90 riyalden almaktaydı. Zam sonrasında fiyatsa 2,04 riyale kadar çıktı.