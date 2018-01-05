Liv Hospital Sağlık Grubundan El Ayak ve Ağız Hastalığı Uyarısı
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Liv Hospital Sağlık Grubundan El Ayak ve Ağız Hastalığı Uyarısı


Liv Hospital Sağlık Grubundan El Ayak ve Ağız Hastalığı Uyarısı
Liv Hospital Sağlık Grubundan El Ayak ve Ağız Hastalığı Uyarısı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-05 Saat: 10:16:55
Anasayfa Sağlık Liv Hospital Sağlık Grubundan El Ayak ve Ağız Hastalığı Uyarısı

Liv Hospital sağlık grubu tarafından son dönemlerde giderek yaygınlaşan el ayak ağız hastalığı hakkında uyarılarda bulunması dikkat çekti. Çocuklarda görülen hastalıktan korunma yöntemleri açıklandı.

Hafif döküntü ile seyreden bulaşıcı, viral bir hastalık olan el ayak ağız hastalığı, en sık 2-10 yaş arasında görülüyor. Nadiren daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde görülebileceğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz el ayak ağız hastalığı tedavisi ve korunma yollarını anlattı.

Belirtileri Nelerdir?

Genellikle boğaz ağrısı, hafif ateş, iştahsızlık, halsizlik gibi hafif şikayetlerle başlar. Özellikle avuç içi ve ayak tabanında ve ağız mukozasında döküntülerle kendini gösterir. Döküntüler genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden düzelir. Döküntüler başladıktan itibaren bir hafta bulaşıcılığını korur. Özellikle gebelerde ilk üç aylık dönemde düşüğe neden olabilir. Bu yüzden özellikle gebelerin el ayak ağız hastalığına karşı çok dikkatli olması gerekir.

Nasıl Bulaşır?

Kişiden kişiye bulaşan virüs ile enfekte kişilerin tükürük, burun akıntısı, balgam gibi solunumsal salgılarına temas ile olur. Kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında bulaşma olabilir. Döküntülerden itibaren bir hafta bulaşıcılığı devam eder. Hasta kişiyle temastan 3-7 gün sona ortaya çıkabilir. Karakteristik döküntüyle birlikte klinik muayene ile tanı konulur.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sağlıklı erişkin ve çocuklar çoğu zaman tedaviye gerek olmadan iyileşirler. Tedaviler genellikle ateşin düşürülmesi, kaşıntının azaltılması, eklem ağrılarının giderilmesi gibi rahatlatmaya yöneliktir. Antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Çok sıklıkla kendiliğinden düzelir, çok nadiren menenjit gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Nadir olmakla birlikte döküntüye eşlik eden yüksek ateş, kusma, bilinç bulanıklığı, solunum güçlüğü, çarpıntı gibi bulgular saptandığında komplikasyon açısından değerlendirilmesi gerekir.

Önerilere Uyun Hastalıktan Korunun

  • Aşısı yoktur.
  • Eller sık sık su ve sabun ile yıkanmalıdır.
  • Öksürük-hapşırık esnasında ağız ve burun kapanmalıdır.
  • Göz-burun-ağza sık sık dokunulmamalıdır.
  • Hasta kişilerle temastan kaçınılmalıdır.
  • Hasta olan çocukların evde kalması sağlanmalıdır.
  • Genel hijyen önlemleri sağlanmalıdır.
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