Yapay Zeka Etkisi İlaç Üretimi Yapacak
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Yapay Zeka Etkisi İlaç Üretimi Yapacak


Yapay Zeka Etkisi İlaç Üretimi Yapacak
Yapay Zeka Etkisi İlaç Üretimi Yapacak Elif İşçi - Tarih: 2018-01-05 Saat: 10:52:22
Anasayfa Sağlık Yapay Zeka Etkisi İlaç Üretimi Yapacak

Son dönemlerde ortaya çıkan yapay zeka çalışmaları ilaç sektörünü de etkisi altına alacak. Yapay zeka çalışmaları ile daha az maliyetli olarak ilaç üretimi yapılacak.

Tesla fırtınası, ilaç endüstrisini de etkisi altına aldı. İlaç firmaları son birkaç yıldır yapay zekaya yüklü miktarlarda yatırım yapmaya başladı. İlaç sektörü, modern süper bilgisayarların ve makine öğreniminin gücünden yararlanarak ilaçları daha hızlı ve daha düşük bir maliyetle geliştirmeyi hedefliyor.

Rad Ecza Deposu Genel Müdürü Can Sökmen, dünyadaki bu heyecan verici gelişme hakkında şu bilgileri verdi:

“Birçok büyük ilaç firması 2017'de yapay zeka start-up'ları ile ortaklık kurdu. İngiltere'de Cambridge merkezli AstraZeneca, nörolojik hastalık için biyolojik belirteçler ve ilaçlar bulmak için Massachusetts, Boston'da bulunan biyo-ilaç şirketi Berg ile birlikte çalışıyor. Kaliforniya merkezli Roche iştiraki Genentech, Cambridge platformu, Massachusetts merkezli GNS Healthcare ile yapay zeka platformunu onkoloji tedavilerini analiz etmek için kullanıyor. Japon ilaç şirketi devi Takeda, Kaliforniya merkezli Numerate şirketiyle ortaklık kurdu.

İngiltere'nin Brentford kentinde bulunan GSK da bu tufana katıldı. 2017 yazında Scottish AI uzmanı Exscientia ile 10 hastalığa kadar hedefleri keşfetmek için işbirliği yaptığını ve Zhavoronkov'un Insilico Medicine algoritmalarını test ettiğini duyurdu. Böylece, GSK, kendi şirket içi yapay zeka birimini oluşturan ilk büyük ilaç şirketlerinden biri oldu.

Daha Az Yan Etkiye Sahip İlaçlar

Insilico Medicine, yapay zekanın daha az yan etkiye sahip ilaçlar tasarlayıp tasarlayamayacağını görmek için Oxford Üniversitesi Hesaplamalı Kalp ve Damar Ekibi ile birlikte çalışıyor. Örneğin, bazı kanser ilaçlarının kalıcı kardiyovasküler hasara neden olduğu bilinmektedir. Farklı ilaçlarla inkübe edilen hücrelerden gelen gen ifadesi verilerini kullanarak, Mamoshina, kardiyotoksik ve non-kardiyotoksik ilaçları tanımak için bir yapay zeka algoritması eğitiyor.

Derin öğrenme yapay zeka yaklaşımlarıyla keşfedilen ilk onaylanmış ilaçlar belki de iki ila üç yıl uzakta ancak bu sektördeki birçok insan yapay zekanın, ilaç endüstrisini kalıcı olarak değiştirmek üzere olduğuna inanıyor.

Klinik denemelere giren 10 ilaçtan yalnızca biri hastalara ulaşıyor. Sektördeki pek çok kişi bu eğilimin sürdürülemez olduğunu ve değişimin kaçınılmaz olduğunu hissediyor. Kaynaklar, ilaçlar ve başarısızlıkların maliyeti için daha fazla ödeme yapmak istemiyor, bu nedenle iş modelinde bir değişiklik olmalı ve yapay zeka bize bir fırsat sunuyor.

İlaç sektörü, yapay zekanın insandan daha iyi performans göstereceğini de umuyor.”

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