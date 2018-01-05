Beklenen Açıklama Yapıldı! ABD Ham Petrol Üretimini Artırdı!

ABD, petrol üretim ve stoklarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Açıklamaya göre ülkenin ticari ham petrol stokları bir önceki haftaya kıyasla düşüş kaydetti. Üretimse artışa işaret etti.

ABD’nin Petrol Stoku Yeni Yılın İlk Haftasında Düştü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi haftalık ham petrol stoklarının azalan bir grafiğe sahip olduğunu duyurdu. Piyasaların yakından takip ettiği verilere göre, azalış bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,7 oldu. İdareden yapılan açıklamada azalışın 7 milyon 400 bin varil olduğuna dikkat çekilerek, stoktaki ham petrol miktarının 424 milyon 500 bin varil olduğu kaydedildi.

Beklentinin Üzerinde Oldu

Bu rakamlar beklentinin üzerinde oldu. Beklenti stok miktarının 5 milyon 100 bin varil civarında gerilemesiydi. 2017’nin son haftasına ait stok verileri gerilemenin 4 milyon 600 bin varil olduğunu kaydetmişti.

Stratejik Ham Petrol Stokları Azaldı

Ülkenin ham petrol stoklarında bu gelişmeler yaşanırken, stratejik ham petrol stoklarındaki durum şöyle duyuruldu. Stoklar düşüş yönlü hareket ederek 663 milyon 700 bin varil seviyesine indi.

Hafta bazlı olarak yapılan açıklamada benzin stoklarının yüzde 2,1 arttığını kaydeden ABD Enerji Enformasyon İdaresi, artışın 4 milyon 800 bin varil olduğunu; stokların toplamınınsa 233 milyon 200 bin varile çıktığını ifade etti.

ABD’nin hafta boyunca yaptığı ham petrol üretimi, bir önceki hafta kayıtlarına göre yükseliş yönlü hareket etti. Üretimi gün bazında 28 bin varil artıran ülke 9 milyon 780 bin varili bulan ham petrol üretti.

ABD Petrol İhracatını Artırdı, İthalatı Düşürdü

Artan üretimle birlikte ABD’nin ham petrol ihracatı da yükselişe geçti. Günlük bazdaki ihracat artışı 265 bin varile denk geldi. Haftalık ihracatsa 1 milyon 470 bin varil oldu. İthalat cephesindeki gelişmeler incelendiğinde dış alımın kısıldığı, günlük ithalatın yaklaşık 265 bin varillik düşüş kaydettiği görüldü. Toplamdaki ithalatsa 7 milyon 970 bin varil oldu.