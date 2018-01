Türkiye'de Saldırılar En Çok Sosyal Medya Hesaplarına Yapılıyor

Günlük yaşantımızı sürdürmek için internet üzerindeki hesaplarımıza giderek daha çok bağımlı hale geliyoruz. Kaspersky Lab, kullanıcıların bu hesaplar için parola belirlerken büyük bir ikilemde kaldığını keşfetti. Bazı kullanıcılar sahip oldukları her hesap için farklı ve güçlü parolalar belirleyip kendilerini güvence altına almayı tercih ediyorlar. Ancak bunu yaparken parolarını unutma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Diğer bir grup kullanıcı ise hayatlarını kolaylaştırmak için hatırlaması zor olmayan parolalar seçiyorlar. Bu yolu tercih edenler sadece kendilerinin değil siber suçluların da işini kolaylaştırmış oluyorlar.

İkilemin İlk Seçeneği: Hatırlaması Zor Ama Güçlü Parolalar

Yapılan araştırmaya göre kullanıcıların çoğu hesapları için güçlü parolalar kullanmaları gerektiğinin farkındalar. Türkiye'deki kullanıcılara internetteki hesaplarından hangi üçünün güçlü parolaya ihtiyaç duyduğu sorulduğunda, %58'i banka hesabı, %26'sı elektronik cüzdanlar dahil olmak üzere ödeme uygulamaları, %32'si ise internet üzerinden alışveriş hesapları yanıtını verdiler.

Güçlü parolaları hatırlamanın zor olması kullanıcıların bunları unutup hesaplarına erişemeyebileceği anlamına da geliyor. Türkiye'deki kullanıcıların %47'si kişisel hesaplarındaki parolalarını unuttuktan sonra hızla yerine yeni parola belirleyemiyor. Günlük aktivitelerin bu nedenle yapılamaması kullanıcılarda sinir ve strese yol açabiliyor.

Türkiye'deki kullanıcıların neredeyse yarısı (%48) parolalarını güvensiz bir şekilde saklarken, yaklaşık dörtte biri (%22) güvenliklerini riske atsa da parolalarını unutmamak için bir not defterine yazdığını belirtiyor.

İkilemin ikinci Seçeneği: Zayıf ve Ele Geçirilmesi Kolay Parolalar

Parola ikilemiyle karşılaşan ve uzun parolarları ezberlemek zorunda kalmak istemeyen kullanıcılar güvenli olmayan başka davranışlar sergiliyorlar. Örneğin, kullanıcıların %12'si tüm hesapları için sadece tek bir parola kullanıyor. Böylece internet üzerindeki hesaplarına nasıl giriş yapacaklarını hatırlamak zorunda olmadan rahat bir şekilde yaşıyorlar. Ancak bu rahatlık, bir siber suçlunun bu tek parolayı ele geçirip her şeyi kendisi için kullanmaya başlamasına kadar devam ediyor.

Gerçekten de, Türkiye'de Kaspersky Lab anketine katılan kullanıcıların %49'u son 12 ay içinde internet üzerindeki hesaplarının çalınması tehdidiyle karşılaşmış ya da hesaplarını çaldırmış. Türkiye'de en sık hedef alınan hesaplar sosyal medya hesapları olurken (%43), onu sırasıyla e-posta hesapları (%29), banka hesapları (%14) ve alışveriş hesapları (%18) takip ediyor.

İkilemin Çözümü: Üçüncü Bir Seçenek de Var

Kaspersky Lab'e göre, parola ikilemiyle karşılaşan kullanıcılar yalnızca iki seçeneğe sahip değiller. Kullanıcıların güvenlikten ödün vermelerine gerek olmadığını belirten Kaspersky Lab Tüketici İş Birimi Lideri Andrei Mochola, "İnsanlar hatırlayabilecekleri güçlü parolalara sahip olurlarsa yalnızca ihtiyaçları olan her şeye istedikleri her an erişmekle kalmaz, aynı zamanda hesaplarındaki bilgileri siber suçlulardan da korumuş olurlar. Birinin iletişim bilgilerini bulmak, bir toplantının yerini anımsamak, sevdikleri oyundaki mücadeleyi kazanmak, e-postalarını kontrol etmek veya ihtiyaç duydukları bir şeyi istedikleri zaman sipariş etmek gibi günlük yaşantıları sırasında yaptıkları şeyleri, bilgilerini hackerlara veya suçlulara açmadan güvenli bir şekilde yapabilmek, kullanıcılar için çok önemli. Güvenli parolaları hatırlamak zor olduğundan kullanıcılar bu parola ikilemiyle her gün karşı karşıya kalıyorlar. Sonuçta ya güçlü parolalarını unutuyor ya da hatırlaması ve aynı zamanda kırılması kolay parolalar oluşturuyorlar. Ancak, kullanıcıları rahatlatacak üçüncü bir seçenek daha var. Tüketiciler bir parola yöneticisi çözümü kullanarak güçlü parolalara sahip olabilir. Bu sayede parolaları not defterlerine yazmak veya özel karakterlerle dolu karmaşık kelime dizilerini ezberlemek zorunda kalmazlar" dedi.

Kullanıcıların sürekli büyüyen çevrim içi kimliklerinin kontrolünü yeniden ele almasına yardımcı olan Kaspersky Password Manager, tüm parolaları güvenli bir noktada saklıyor. Kullanıcıların tüm hesaplarına erişmek için yalnızca tek bir ana parolayı hatırlamaları yeterli. Bu da onların hesaplarına erişemediklerinde yaşadığı paniği ortadan kaldırıyor. Ücretsiz bir My Kaspersky hesabıyla kullanıcılar parolalarına herhangi bir cihazdan, istedikleri yerde ve anda erişebiliyorlar. Böylece hesapların ve değerli bilgilerin yalnızca kullanıcının erişebileceği güvenli bir şekilde kalmasına yardımcı olunuyor. Otomatik parola üretici özelliği de güçlü parola belirlenmesine yardım ederek kullanıcılara rahatlık, hacker'lara ise sıkıntı veriyor.