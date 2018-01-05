O Ülkede Bitcoin’e Transfer Yapan Hesaplar Donduruldu
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O Ülkede Bitcoin’e Transfer Yapan Hesaplar Donduruldu


O Ülkede Bitcoin’e Transfer Yapan Hesaplar Donduruldu
O Ülkede Bitcoin’e Transfer Yapan Hesaplar Donduruldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-05 Saat: 11:32:43
Anasayfa Eko Gündem O Ülkede Bitcoin’e Transfer Yapan Hesaplar Donduruldu

İddialara göre Avusturalya’da faaliyet gösteren bazı bankalar Bitcoin hesaplarına yönelik önlemler aldı. Gündeme düşen haberlere göre ülkenin en büyük bankaları olarak gösterilen 4 banka Bitcoin hesaplarını dondurdu.

İddialara göre Avusturalya’da faaliyet gösteren bazı bankalar Bitcoin hesaplarına yönelik önlemler aldı. Gündeme düşen haberlere göre ülkenin en büyük bankaları olarak gösterilen 4 banka Bitcoin hesaplarını dondurdu.

Bankalar Harekete Geçti

Bilindiği üzere son zamanların en çok kazandıran yatırımı kripto paralar oldu. Sanal paralar yatırımcısına ciddi kazançlar sağlarken, bu paraların güvenilirliği ise halem tartışılıyor. Yetkililer kripto paralara yatırım yapmayı planlayanları ve yatırım yapanları sert bir dille uyarmaya devam ediyor.

Tüm bu tartışmalar devam ederken iddialara göre Avustralyalı 4 banka, Bitcoine transfer yapan müşteri hesaplarına bazı tedbirler alarak, söz konusu hesapların işlem yapmasına izin vermiyor. Ülke basınında çıkan haberlere göre ilgili hesapları donduran bankalar arasında National Australia Bank’ın, Commonwealth Bank of Australia’nın, Westpac Banking Corporation’un olduğu belirtildi. Ülke gündeminde büyük ses getiren bu haberler ardından, banka müşterilerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yasak 2017’nin Haziran Ayında Başladı

Bankalar arasında sessizliğini bozan kuruluşlar arasında Commonwealth Bank of Australia ilk açıklamayı yapan banka oldu. Banka yetkilileri Commonwealth’ın sanal paralara yönelik yasaklama kararını geçen yılın Haziran ayında aldığının altını çizerek, “Dondurulan hesapların daha önce yolsuzluğa karıştığını belirledik. İncelemeler sonrasında dondurulan hesapların Bitcoin ile öteki sanal paralara kaynak aktardığı da anlaşıldı” dedi.

Avusturalyalı ANZ Bank ise, müşterilerinin sanal paraya yatırım yapmalarına yasak getirmediğini aktardı.

Westpac Banking Corporation’dan yapılan açıklamada transfer kaynağına işaret edilerek, kaynağın belirlenemediğinin altı çizildi. Hesapları dondurma işlemlerinin kara parayla mücadele yasası çerçevesinde yapıldığına vurgu yaptı.

National Australia Bank’ın açıklamasında ise müşterilerin haklarına saygı duyulduğu belirtilirken, söz konusu para birimlerinin desteklenmediğine gönderme yapıldı. 

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