Türk Yazılımı Pek Çok Ülkede Kullanılıyor
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Türk Yazılımı Pek Çok Ülkede Kullanılıyor


Türk Yazılımı Pek Çok Ülkede Kullanılıyor
Türk Yazılımı Pek Çok Ülkede Kullanılıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-05 Saat: 11:31:42
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Sistem 9 üzerinden hizmet veren Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türk yazılımının ambargo konulmasına rağmen şimdiye kadar 18 farklı ülkede kullanıldığı açıklandı.

Yabancı yazılımlar Türkiye’deki şirketlere ambargo uygulamak isterken, tamamı Sistem 9’un Türk mühendisleri tarafından geliştirilen “S9Vision DS” yazılımının kullanımı 2018 yılının başında 18 ülkeye yayıldı. Türkiye’nin güçlü bir yazılım gücüne sahip olduğunu vurgulayan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaan Akın, “Hükümetimiz yerli yazılımlara destek verip, kullanımı teşvik etmeli” diyor.

Yabancı yazılım şirketlerinin Türkiye’ye uygulamak istediği ‘dijital ambargo’ tüm gözlerin yerli yazılımlara yönelmesine yol açtı. Bazılarının ‘üvey evlat’ gözüyle baktığı yerli yazılımlar, hem sahip oldukları özellikleri hem de yurtdışındaki yaygın kullanımlarıyla rüştünü çoktan ispatladı. Bu alanda önemli başarılara imza atan şirketlerden biri de Sistem 9.

Sistem 9’un Türk mühendisleri, dünyada ‘Digital Signage, Türkiye’de ise “Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları” olarak bilinen, yeni nesil yayın, bilgilendirme, duyuru ve reklam sistemine özel S9Vision DS yazılımını geliştirdi.Yazılım, üstün özelliklerinden dolayı Sistem 9’u, Türkiye’de; Digital Signage sistemleri alanında en geniş, en yaygın ve en güvenli ağa sahip sektörün lideri konumuna getirdi.

İstanbul Teknokent’teki merkezlerinde bu alana yönelik özel bir yazılım geliştirdiklerini hatırlatan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaan Akın“S9Vision DS’nin üstün özellikleri yurtdışındaki dünya devi birçok organizasyon tarafından ödüllendirilerek teyit edildi. Yabancı yazılımlar, dijital signage alanına özel olarak geliştirdiğimiz S9Vision DS’nin hızına yetişemiyor. Nitekim S9Vision DS yazılımımızın kullanımı, şimdiden aralarında ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, İsveç, Belçika, Arnavutluk, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, KKTC, Nahçıvan, Katar, Ürdün, Sırbistan, Romanya’nın bulunduğu 18 ülkeye yayıldı” diyor.

Sistem 9, Türkiye’de farklı sektörlerden 200’ü aşkın yerli ve global firmaya hizmet veriyor. Hizmet verdikleri firmaların yurtdışındaki şube veya mağazalarında kullandığı, içinde S9Vision DS yazılımı bulunan dijital ekran sayısının sürekli artığına dikkat çeken Akın açıklamalarını şöyle noktalıyor: “Müşterilerimizin yurtdışındaki büyümelerine paralel olarak biz de Türk mühendislerinin elinden çıkan yerli yazılımımızı yurtdışına ihraç etmiş oluyoruz. Hali hazırda içinde kendi yazılımımız olduğundan tüm kontrolleri uzaktan Sistem 9 tarafından kontrol edilen dijital yayın ve bilgilendirme ekran sayısı 40 bini aştı. Bu da yabancı yazılımlara muhtaç olmadığımızı gösteriyor. Yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Biz Türk yazılımını 18 ülkeye yayıp, alanında ‘’oscar’’ olarak kabul edilen birçok ödülü alarak üstümüze düşeni yaptık.”

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