5 Aralık 2018 - Borsa Güne Yükseliş Yönlü Başladı
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5 Aralık 2018 - Borsa Güne Yükseliş Yönlü Başladı


5 Aralık 2018 - Borsa Güne Yükseliş Yönlü Başladı
5 Aralık 2018 - Borsa Güne Yükseliş Yönlü Başladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-05 Saat: 12:06:31
Anasayfa Borsa&Finans 5 Aralık 2018 - Borsa Güne Yükseliş Yönlü Başladı

Borsa İstanbul dün günü düşüşle tamamlamıştı. Haftanın son işlem günündeki açılışı ise yüzde 0,58’lik artışla yapan BIST 100 endeksi, açılışta 116.159,12 puan seviyesini yakaladı. Borsa İstanbul’daki tüm sektör endeksleriyse yükseliş yönlü hareket etti.

Borsa İstanbul dün günü düşüşle tamamlamıştı. Haftanın son işlem günündeki açılışı ise yüzde 0,58’lik artışla yapan BIST 100 endeksi, açılışta 116.159,12 puan seviyesini yakaladı. Borsa İstanbul’daki tüm sektör endeksleriyse yükseliş yönlü hareket etti.

BIST 100 Gün Açılışını 667,93 Puanlık Artışla Yaptı

BIST 100 endeksi güne 667,93 puanlık artışla başlarken, yükseliş yüzde 0,58’e işaret etti. Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0,79’luk artışla başladı. Artış yönlü hareket eden diğer bir endeksse holding endeksi oldu. Endeks değerinde artış açılışta yüzde 0,29 olarak kayda geçti.

Tüm Sektör Endeksleri Yükseldi

Borsa İstanbul’un bugünkü açılışında tüm sektörler endekslerinin yukarı yönlü hareket ettiği dikkatlerden kaçmadı. sektör endeksleri incelendiğinde açılış baz alınırsa en fazla yükseliş kaydeden ulaştırma oldu. Ulaştırma endeksindeki yükseliş yüzde 0,91’i buldu.

Düne Sakin Başladı, Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi düne yatay bir seyirle başlamış, ilerleyen saatlerde 117.258,87’ye kadar yükselmişti. Endeksin gün sonunda değer kayıpları yaşanmış, gerileme yüzde 0,48’i göstermişti. BIST 100 endeksi günü 115.491,19 puan seviyesinden tamamlamıştı. Bugünkü kapanışı ise piyasaların yapılacak açıklamalara tepkileri belirleyecek.

ABD Aralık Ayı İstihdam Raporunu Açıklayacak

Borsa uzmanları piyasaların bugün Avro Bölgesine ait enflasyon verilerini yakından takip edeceğini belirtti. Yurtdışından yapılacak ve piyasaları etkileyecek diğer bir açıklamanınsa ABD’nin 2017 yılı Aralığına ilişkin istihdam raporları olduğunu ifade etti.

Analistlere göre BIST 100 endeksi teknik açıdan değerlendirildiğinde 117.500 puanla 118.300 arasında direnç gösterecek. Endeksin destek konumu ise 115.000 puanla 114.400 puan arasında kaydedilecek. 

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