İnşaat Sektörünün Ardından Çimento Sektörü de Büyüyor
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İnşaat Sektörünün Ardından Çimento Sektörü de Büyüyor


İnşaat Sektörünün Ardından Çimento Sektörü de Büyüyor
İnşaat Sektörünün Ardından Çimento Sektörü de Büyüyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-05 Saat: 12:10:46
Anasayfa Eko Gündem İnşaat Sektörünün Ardından Çimento Sektörü de Büyüyor

2017 yılında ekonomi inşaat sektörü ile yukarı yönlü bir ivme kazanmıştı. Bunun ardından inşaat sektöründen bayrağı çimento sektörünün devraldığı açıklandı.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektöründe büyüme hız kesmiyor. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) açıklamasına göre; 2017 yılının ilk 10 ayında çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla %3,1‘lik bir artış yaşandı. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10’u ise ihracata konu oldu. 2017 yılını yaklaşık 500 milyon dolar ihracat ile tamamlayacak olan çimento sektörü her yıl büyüme hedeflerini tutturuyor.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) tarafından açıklanan 2017 yılının ilk 10 aylık rakamlarına göre çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla %3,1‘lik bir artış yaşandı. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10’u ise ihraç edildi. Yine 2017 yılı ilk 10 ayında iç satışlarda %4,4; çimento ihracatında ise %2’lik artış gerçekleşti.

Ekim ayında en çok çimento ihracatı ABD’ye yapıldı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün;TUİK verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde, ihracatımızı (çimento+klinker) en çok artırdığımız ülke Haiti olmuştur. Bu ülkeyi Gana ve Gine izlemiştir. Çimento ihracatımızda yıl içerisinde yükselen bir başarı yakalanmıştır. Çimento sektörünün sürdürülebilen başarısı ülkemizin ekonomisine doğrudan olumlu katkı sağlamıştır” dedi.

Tüzün, çimento sektörünün yaklaşık 500 milyon dolar ihracat hedefinin yakalanacağını beklediklerini belirtti.

Türkiye Çimentosu Avrupa’daki Lider Konumunu 2018’de Koruyacak

2018 yılınınçimento sektörü için verimli olmasını beklediklerini ifade eden Tüzün; “Hükümetin 2018 yılı için açıkladığı %5,5 ekonomik büyümeye paralel olarakdevam eden altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin de katkısıyla sektörümüzün yaklaşık % 5 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca çimento ihracatımız da 2017 yılıyla aynı seviyede gerçekleşerek Avrupa’daki birinci Dünyadaki dördüncü büyük üretici konumumuzu koruyacağız.” dedi.

TÇMB ekonomi haber basın bülteni
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