Dijitalleşmeyenler İçin Zor Günler Geliyor

2017 yılında Türkiye’ye 12 milyar dolarlık döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri “2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda bir araya geldi. 2018 yılı için 13 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Egeli ihracatçılar, Gazeteci Emin Çapa’nın “Yeni dünyayı anlamak, yeni dünyayı anlamlandırmak” isimli sunumu ile dijitalleşmenin önümüzdeki süreçte hayatımızdaki yerini örneklerle dinleme fırsatı yakaladı.

“2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2016 yılında Türkiye’nin birçok olumsuzluk yaşadığını, 2017 yılına girerken, 2017 yılı ile ilgili endişeleri olduğunu, nasıl geçecek, ihracat artacak mı diye kafalarında soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak, 2017 yılını yüzde 9’luk ihracat artışı ile 11 milyar 838 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktıklarını anlatan Ünlütürk, “2017 yılını Türkiye’nin ihracat artış hızının bir miktar altında kapatsak da 2018 yılında ihracatımızı yüzde 8 arttırarak 13 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Umarım bazı kaygılarla girdiğimiz 2018 yılı sonunda da ihracatımızın arttığı güzel bir yıl geçirmiş oluruz” dedi.

Emin Çapa “Dijitalleşmeyenler İçin Karanlık Günler Geldi”

Egeli ihracatçılara, Gazeteci Emin Çapa; “Yeni dünyayı anlamak, yeni dünyayı anlamlandırmak” isimli bir sunum yaptı.

Konuşmasında dijitalleşmenin önemine değinen Çapa, “Dijitalleşmeye uymayanlar için karanlık günler geldi” diye konuştu. Çapa şöyle devam etti; “Endüstri 4.0 yarının meselesi değil, bugünün meselesi. Yarının meselesi karanlık fabrikası. Dünyada bir değişim yaşanıyor. Fortune 500 listesine 1957-1997 arasında girmiş tüm kurumların bugün sadece yüzde 37’si faaliyette. Dijitalleşmeye ve değişime ayak uydurmak gerekiyor.”

Çinli bir cep telefonu modülleri üretim tesisinden örnek veren Çapa, dünyanın ilk tam karanlık fabrikası olan bu fabrikada çalışan sayısının 650 kişiden 60’a düştüğünü, hatalı üretimin ise 5’te bire indiğini, önümüzdeki süreçte sıfırlanacağını anlattı. Çapa, “Fabrikanın çalışanları robotlar, temizlik işçileri ve pazarlamacılar. Fabrika karanlıkta çalışacak çünkü üretimde çalışanlar da robotlar. Şu an dünya çılgın bir şekilde robotize oluyor. Şu an çılgın bir yere doğru gidiyoruz. Bunun ağır bir bedeli olacak insanlar için. Bu süreci nasıl yöneteceğimizi henüz bilmiyoruz” diyerek kaygılarını dile getirdi.

İzmir’in değişen dünyada çok ilginç iş fırsatlarına sahip olduğuna değinen Çapa, “İzmir’de birçok iş fırsatı var, kaynıyor. Yaratıcı endüstriler İstanbul’da ve İzmir’de olacak, başka yerde olamaz” dedi.

2017 Yılında Doğan Çocukların Yüzde 65 Bugün Hiç Bilinmeyen Meslekleri Yapacak

Dünyada çok çok ilginç teknolojik gelişmeler yaşandığına işaret eden Çapa şöyle konuştu; “Çok kısa bir süre sonra inanılmaz bir noktaya gelecek dünya. İnternette bir araştırma var Almanya’nın bilim kurulu bir rapor hazırlıyor. 2050 yılına gelince Almanya’nın mili gelirinin yüzde 40’ı, hiç bilmediğimiz sektörlerden gelecek. Yine Ekim ayında Amerika’da bir araştırma yayımlandı. 2017 yılında doğan 100 çocuğun yüzde 65’i bugün hiç bilmediğimiz işleri yapacak. Dünyadaki bu muazzam dönüşümü anlamak gerek.”

Anlamlandırma Sorunu Yaşıyoruz

Dijital endüstrisi ile ilgili çalışan çok başarılı 20’li yaşlarda gençlerin olduğuna dikkatiçeken Gazeteci Çapa, “Anlamak her şey” derdim daha önce. Ama şimdi anlamlandırmak daha önemli. Biz en büyük sıkıntıyı anlamlandırmada yaşıyoruz, anlamak yetmiyor. Philip Dick, “Gerçeklik siz ona inanmaktan vazgeçtiğinizde ortadan kaybolmayan şeydir” diyor. Hastalığa teşhis koymak çok önemli. Gerçekle yüzleşmemiz lazım. Biz şu anda gerçekle yüzleşme problemi yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Teknoloji Yatırımı Yerlerde

Türkiye’nin teknoloji yatırımlarının yerlerde olduğunu savunan Çapa, rakamlarla örnek verdi; “Teknolojiye ne kadar yatırım yaptık? TUİK verileri en son 2014’ü gösteriyor. Teknoloji seviyesi yüksek ürünlere 1,7 milyar lira, orta yüksek ürünlere 19,4 milyar lira, orta-düşük ürünlere 22,8 milyar lira, düşük ürünlere 22,4 milyar lira yatırmışız. Neden? Türkiye’de 11 milyon 26 bin kişinin yıllık geliri 1,800 dolar. İnsanlar bu gelirle ne alabilir? Bir sorun var, beceremiyoruz demek ki. Ama becerebiliriz, teknolojiyle başarabiliriz.”

İzmir’in İş Fırsatları

İzmir’de birçok iş fırsatı olduğunu ifade eden Çapa, “İzmir’de iş fırsatları var, kaynıyor. Yaratıcı endüstriler başka yerde olamaz. Tıp bitiyor, yaşam bilimleri diye bir şey geliyor. Ama bunun için bir ekosistem yaratılması gerekiyor. İzmir bunun için çok uygun” dedi.

Kansere Çare Bulunacak

İnsanların idrarınıza göre vücudunda bir sorun varsa bunu söyleyen klozetlerin yapılır hale geldiğini kaydeden Çapa, “Onlar klozet değil tabii. Beş yıl içinde artık yazıcıda basılmış organları kullanacağız vücudumuzda. Bir bilim adamı proto hücre yaptı, hiç yoktan. Bu çılgın bir olay. Microsoft firması 10 yıl içinde “ben kanseri yeneceğim” diyor. Bozuk kodlama konusunda uzman çünkü. Kanser de bir kodlama hatası olduğu için bu konuda “Kanseri yenerim ben” diyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Hizmette 25 Yıl Plaketleri Verildi

Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği “2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nın sonunda Ege İhracatçı Birlikleri’nde 25 yıl ve üzeri çalışan personele, “Hizmette 25. Yıl Plaketi” Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Koordinatör Başkan Yardımcıları Nurettin Tarakçıoğlu ve Emre Kızılgüneşler ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz tarafından verildi.