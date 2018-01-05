Boyner Alışverişin Adresi Oldu

Türkiye’de alışveriş trendlerinin belirleyicisi ve öncüsü Boyner, Türkiye’nin Aralık ayı hediye tercihlerini mercek altına aldı. “En çok hangi ürünlerde satış yapıldı?”, “Erkekler ve kadınlar yeni yılda ne hediye aldı?”, “En çok hangi şehirler alışveriş yaptı?”, “Kaç milyon kişi ne satın aldı?” ve daha fazlasının sonuçlarını derledi. Yeni yılda sevdiklerine, ailesine, çocuklarına, arkadaşlarına hediye almak isteyenler bu yıl da Boyner’i tercih etti.

13 Milyon Ziyaretçi İle Yeni Yılda Alışveriş Çılgınlığı

Aralık ayında 37 şehirde 95 Boyner mağazası, ağırladığı 13 milyon ziyaretçi ile tüm zamanların en yüksek müşteri ziyaretini gerçekleştirdi. Bu dönemde elde edilen satış geçen seneye oranla % 28 büyüme gösterdi. Boyner müşterileri, sevdiklerine en çok kozmetik ürünü, ayakkabı, kazak ve çanta hediye etti. Kadın çantalarına büyük rağbet gösterilirken bu kategoride %51 büyüme kaydedildi. Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de 3.13 milyon ürün satışı gerçekleştirildi.

Erkekler ve Kadınlar En Çok Parfüm Aldı

Bu yılbaşı alışverişinde Boyner kozmetik kategorisinde geçen seneye göre % 41 oranında büyüme gösterdi. Boyner kozmetik yıllık satışının % 20’sini Aralık ayında gerçekleştirdi. Erkekler ve kadınlar yılbaşı alışverişinde en çok parfüm satın aldı. Kozmetik bu dönemde en çok büyüyen kategorilerden biri oldu.

Afyon, Çanakkale, Van, Kayseri, Bursa En Yüksek Ciro Yapan Anadolu Şehirleri Oldu

İstanbul, Ankara, İzmir yılbaşı alışverişinde en çok satış yapan şehirler olarak öne çıktı. Anadolu şehirlerinde ise Afyon, Çanakkale, Van, Kayseri, Bursa hem içeriye giren müşteri sayısı hem de satış rakamlarında en yüksek ciro yapan ilk beş il oldu. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ağırlıklı olarak spor ayakkabı alışverişi yapılırken, diğer tüm bölgelerde bot satışı ön plana çıktı.

En Çok Erkekler Hediye Aldı

Bu yılbaşı alışverişinde Boyner mağazalarından en çok erkekler hediye aldı. Aralık ayı boyunca Boyner mağazalarına gelerek hediye seçenlerin %57’si erkekler oldu. Erkekler giyim katagorisinde en çok kazak, pantolon, gömlek, çorap ve mont aldı. Kadınlar ise yeni yıl alışverişinde tüm aile fertlerine hediye seçti, çocuklar, eşler, anne ve babalar unutulmadı.

Askıda İyilik Projesi ile Aralık Ayında 1532 Adet İyilik Paketi İhtiyaç Sahibine Ulaştırıldı

Türkiye’nin mağazacılık alanında en büyük iyilik hareketini hayata geçiren Boyner’in Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü ‘Askıda İyilik’ projesi ile Aralık ayında toplam 1532 ihtiyaç sahibine iyilik paketleri ulaştırıldı. Kış sezonunda ise Boyner müşterileri toplam 2 bin 711 adet iyilik paketi satın alarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.