İSG Yönetiminde Görev Değişiklikleri Yapıldı
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İSG Yönetiminde Görev Değişiklikleri Yapıldı


İSG Yönetiminde Görev Değişiklikleri Yapıldı
İSG Yönetiminde Görev Değişiklikleri Yapıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-05 Saat: 12:22:08
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmeciliğini yapan İSG üst yönetimi son dönemlerde alınan kararlar ile çifte değişiklik gerçekleştirdi.

Bugüne kadar elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye’de değil yurtdışında da birçok başarı elde eden ve yolcu sayısı büyüklüğü açısından Türkiye’nin 2. büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’de üst yönetim kademesinde görev değişiklikleri oldu.

Buna göre Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine Fikret Cömert getirildi. Cömert, farklı sektörlerdeki Türkiye’nin önde gelen firmalarında üst düzey pozisyonlarda 20 yılı aşkın bir süredir çalıştıktan sonra son olarak İSG’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev aldı. İSG ailesine Ticari İşler Direktörü olarak katılan Yücel Ecer ise, havacılık sektöründe yine 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Ecer, son olarak Antalya Havalimanı terminal işletmecisi ICF’de üst düzey yönetici olarak çalışıyordu.

Bilindiği gibi İSG’de Eylül ayı başında CEO koltuğunda değişiklik olmuş ve havacılık sektörünün deneyimli ismi Ersel Göral, İSG CEO’su olarak göreve başlamıştı.

İSG ekonomi haber basın bülteni
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