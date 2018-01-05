THY Yeni Yıla 25 Uçaklık Satın Alma Anlaşmasıyla Başlıyor

Türkiye’nin yükselen yıldızı Türk Hava Yolları, yeni yılın ilk uçak alımı için Airbus’la masaya oturacak. Satın alma anlaşması 25 uçağı, THY filosuna dahil edecek.

Uzun Menzil Filosuna Airbus A350-900’ler Dahil Olacak

Türk Hava Yolları filosunu genişletme ve yenileme çalışmalarına 2018’de de devam edecek. Şirket bu kapsamda, dünyanın en büyük uçak üreticilerinden olan Airbus’la anlaşma imzalayacak. Satın alınacak uçakların Airbus A350-900 tipi olduğu belirtilirken, bu modellerin uzak menzil için uygun olduğunun altı çizildi.

Törene Cumhurbaşkanı Da Katılacak

THY ve Airbus satın alma anlaşmasını düzenlenecek törende imzalayacak. Anlaşma toplamda 25 adetlik satın almayı içerecek. Teslimatın gerçekleşmesi sonrasında bu uçaklar uzun menzil dahilinde değerlendirilecek. Alınan bilgilere göre anlaşmanın yapılacağı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katılım gösterecek. Törende yer alacak diğer bir isimse Fransa’nın Cumhurbaşkanlığını yapmakta olan Emmanuel Macron olacak.

İmzaları Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları Atacak

THY ve Airbus arasında imzaları atılacak anlaşma için Türk Hava Yollarının yönetim kurulu başkanlığını yapmakta olan İlker Aycı ve Fransız uçak üreticisinin yönetim kurulu başkanı Tom Enders’de törende hazır bulunacak. İmzaları ise bu isimler atacak.

Avusturalya Hattına Yeni Uçaklar Geliyor

Fransa basınında çıkan haberlere göre dev satın alma her iki şirket içinde önem arz ediyor. Türk Hava Yolları alınacak uzun menzilli uçakları yeni giriş yaptığı hatlara dahil edecek. Bu hatlar arasında ise öncelik Avusturalya hattı olacak.

Satın alma maliyetiyle ilgili şimdilik bir açıklama yapılmazken, uçaklara aktarılacak kaynağın miktarı imza töreninde netlik kazanacak. Söz konusu satın almayla birlikte THY müşterilerine konforlu bir yolculuk vaat edecek.